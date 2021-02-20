В Москве простились с Андреем Мягковым – звездой фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман"
Известный советский актер Андрей Мягков умер 18 февраля во собственной квартире в Москве. Церемония прощания со звездой состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. В последний путь коллеги и поклонники проводили его аплодисментами.
Источник:Интерфакс
Легендарный советский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 года. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как происходила церемония прощания со звездой фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман", читайте дальше.
Стоит знать Умер советский актер Андрей Мягков – звезда "Иронии судьбы"
В Москве простились с Андреем Мягковым
Панихида состоялась в на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова, в котором работал Андрей Мягков. В течение полутора часов поклонники творчества актера, коллеги, ученики и деятели культуры несли цветы, покрыв ими сцену. В зале показывали слайд-шоу из черно-белых фотографий звезды, а в последний путь его проводили бурными аплодисментами.
Церемония прощания с Андреем Мягковым / Фото РИА Новости
Церемония прощания с Андреем Мягковым / Фото Агентство "Москва"
Коллеги вспоминают Андрея Мягкова как деликатного, компанейского, скромного и доброго человека. Они отмечают, что понятие художественного театра неразрывно именно с ним.
"Уходит поколение, поколение особых, великих артистов. Это потрясающий артист ... Он хотел вернуться, но здоровье не позволяло, но желание у него было", – высказался на церемонии прощания художественный руководитель театра Сергей Женовач.
Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.
Церемония прощания с Андреем Мягковым / Фото: Владислав Шатило / РБК
Прощание с Андреем Мягковым / Фото Агентство "Москва"
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