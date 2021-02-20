Известный советский актер Андрей Мягков умер 18 февраля во собственной квартире в Москве. Церемония прощания со звездой состоялась в Московском художественном театре имени Чехова. В последний путь коллеги и поклонники проводили его аплодисментами.

Легендарный советский актер Андрей Мягков умер в возрасте 82 года. По предварительной информации, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Как происходила церемония прощания со звездой фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман", читайте дальше.

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В Москве простились с Андреем Мягковым

Панихида состоялась в на основной сцене Московского художественного театра имени Чехова, в котором работал Андрей Мягков. В течение полутора часов поклонники творчества актера, коллеги, ученики и деятели культуры несли цветы, покрыв ими сцену. В зале показывали слайд-шоу из черно-белых фотографий звезды, а в последний путь его проводили бурными аплодисментами.



Церемония прощания с Андреем Мягковым / Фото РИА Новости



Церемония прощания с Андреем Мягковым / Фото Агентство "Москва"

Коллеги вспоминают Андрея Мягкова как деликатного, компанейского, скромного и доброго человека. Они отмечают, что понятие художественного театра неразрывно именно с ним.

"Уходит поколение, поколение особых, великих артистов. Это потрясающий артист ... Он хотел вернуться, но здоровье не позволяло, но желание у него было", – высказался на церемонии прощания художественный руководитель театра Сергей Женовач.

Андрея Мягкова похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.



Церемония прощания с Андреем Мягковым / Фото: Владислав Шатило / РБК



Прощание с Андреем Мягковым / Фото Агентство "Москва"