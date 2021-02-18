О смерти известного советского и российского актера Андрея Мягкова сообщили 18 февраля. Ему было 82 года. Биография Мягкова является чрезвычайно насыщенной, а его творчество богато достижениями, ведь актер снялся в более чем 70 фильмах.

Биография Андрея Мягкова

Будущий актер родился 8 июля 1938 года в Санкт-Петербурге, в семье профессоров. Мать Мягкова работала инженером-механиком в Ленинградском полиграфическом техникуме, а отец, кандидат технических наук, работал в этом же техникуме заместителем директора по учебно-воспитательной работе, пока не перешел в Технологический институт.

Кстати Умер советский актер Андрей Мягков – звезда "Иронии судьбы"

Еще будучи школьником Андрей увлекался математикой и химией, однако в старших классах в его сферу интересов ворвался театр. Окончив школу, Андрей Мягков по настоянию отца поступает в Ленинградский химико-технологический институт, а после его окончания некоторое время даже работает в Институте пластических масс.



Андрей Мягков: биография

Тем не менее, одна встреча с преподавателем Школы-студии МХАТ изменила все. Мягков без всякого труда вступает в театральное училище и попадает на курс легендарного советского актера Василия Маркова. После окончания учебы молодого актера с радостью приняли в московский театр "Современник".

Творческий путь Андрея Мягкова

Первой работой в театре "Современник" стала пьеса "Дядюшкин сон". Там актер сыграл роль дядюшки. Интересно, что среди зрителей случайно оказался режиссер Элем Климов, которому так сильно понравилась игра Мягкова, что он сразу предложил ему роль Сергея Чеснокова в своей киноленте "Похождения зубного врача".

Однако первой серьезной работой молодого артиста стала роль Алеши Карамазова в картине Ивана Пырьева "Братья Карамазовы". Также во МХАТ Мягков реализовал себя и в качестве режиссера. Он самостоятельно поставил пьесы М. Нормана "Спокойной ночи, мама", "Осенний чарльстон" А. Менчелла и "Ретро" А. Галина.



Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих в фильме " Служебный роман"

В 1975 году на советских телеэкранах появляется "Ирония судьбы". Мягков в роли Жени Лукашина так сильно всем понравился, что популярность актера тогда стала просто фантастической. Другой чрезвычайно успешной работой Мягкова стала роль Новосельцева в комедии "Служебный роман", увидевшей свет в 1977 году. Вместе с Алисой Фрейндлих они составили великолепный актерский дуэт.

За достижения в кинематографе и вклад в театральное искусство актер является Заслуженным артистом РСФСР. Также Андрей Мягков стал лауреатом многих премий, например, Государственной премии СССР им. бр. Васильевых, Государственной премии СССР и получил звание кавалера ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Личная жизнь Андрея Мягкова

Андрей Мягков был счастлив в браке. Свою будущую жену, Анастасию Вознесенскую, он встретил еще студентом. По словам актера, это была любовь с первого взгляда. Они учились вместе в Школе-студии МХАТ и на момент знакомства Мягкову было 23 года, а его избранница была моложе на 6 лет. Детей у пары не было. Также актер отличился тем, что высказался в поддержку украинцев во время российской агрессии против Украины.