Улыбающаяся и в ярком платье: Елизавета II на первой встрече после возвращения из больницы
Источник:инстаграм королевской семьи
Королева Великобритании провела первую аудиенцию после госпитализации. Она по видеосвязи пообщалась с послами Швейцарии и Южной Кореи. Елизавета II была в хорошем настроении и надела яркое желтое платье.
26 октября британская королева вернулась к исполнению обязанностей и провела первую рабочую встречу. Елизавета II пообщалась с послами Южной Кореи и Швейцарии.
Обратите внимание Елизавета II больше не будет одной выходить в свет
Аудиенция состоялась благодаря видеосвязи. Королева беседовала с послами в одном из залов Виндзорского замка.
Образ Елизаветы II
Королева решила выбрать яркий наряд для обновления рабочих будней. Она предстала в желтом платье с двумя рядами пуговиц.
Ее Величество дополнила образ трехслойным ожерельем и серьгами. Волосы королевы, как и всегда, были уложены в кудри. Черты лица подчеркивал макияж с акцентом на губах.
Рабочая встреча Елизаветы II с послами / Фото из инстаграма королевской семьи
Рабочая встреча Елизаветы II с послами / Фото из инстаграма королевской семьи
Рабочая встреча Елизаветы II с послами / Фото из инстаграма королевской семьи
Напомним, это первое появление Елизаветы II после того, как она провела ночь в больнице. Из-за госпитализации она даже отменила поездку в Северную Ирландию. Ее Величество вроде бы просто проходила обследование и по рациональным причинам осталась в больнице на ночь.
Хотя Букингемский дворец опровергает эту информацию, в СМИ ходят слухи, что состояние здоровья королевы ухудшилось. Она якобы не будет выходить в свет без спутников из монаршей семьи. Тем более последние появления королевы на публике были с тростью.