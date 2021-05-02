В этом году семья Решетников нарушила семейную традицию и не отправилась в церковь освящать пасхальную корзину. Вместо кропотливой подготовки к одному из главных религиозных праздников в Украине у них долгожданный отпуск на Мальдивах. По случаю Пасхи они снялись на фоне океана все вместе.
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Семейное фото Решетников с Мальдив
На закате Григорий Решетник, его жена Кристина и трое сыновей похвастались загаром, который успели получить за больше чем недели отпуска. Любимая ведущего позировала в стильном нежно-розовом платье с глубоким декольте и вышитыми рукавами. Пляжный образ она завершила шляпкой от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского.
Сам Григорий Решетник появился в клетчатых шортах и серой футболке, а на плечах держал 5-месячного сына Александра. Малыш получил свой первый загар в одном из самых красивых мест мира.
Старшие сыновья супругов – Дмитрий и Иван – фотографировались в family look. На парнях длинные желтые майки и кепки. Судя по фото, для семейных кадров они позируют неохотно.
Поздравляем всех вас с праздником. Любите себя, окружающих и жизнь, будьте счастливыми,
– лаконично поздравил Григорий Решетник.
Григорий Решетник с семьей на Мальдивах / Фото с инстаграма ведущего
Добавим, на Мальдивах жена Григория Решетника уже успела продемонстрировать несколько фантастических летних аутфитом. Многодетная мама Кристина Решетник:
- щеголяла фигурой в ярком образе – коротком разноцветном платье;
- восхищала образом в трендовом зеленом костюме;
- позировала в откровенном бикини лилового цвета.