В этом году семья Решетников нарушила семейную традицию и не отправилась в церковь освящать пасхальную корзину. Вместо кропотливой подготовки к одному из главных религиозных праздников в Украине у них долгожданный отпуск на Мальдивах. По случаю Пасхи они снялись на фоне океана все вместе.

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Семейное фото Решетников с Мальдив

На закате Григорий Решетник, его жена Кристина и трое сыновей похвастались загаром, который успели получить за больше чем недели отпуска. Любимая ведущего позировала в стильном нежно-розовом платье с глубоким декольте и вышитыми рукавами. Пляжный образ она завершила шляпкой от знаменитого украинского дизайнера Руслана Багинского.

Сам Григорий Решетник появился в клетчатых шортах и ​​серой футболке, а на плечах держал 5-месячного сына Александра. Малыш получил свой первый загар в одном из самых красивых мест мира.

Старшие сыновья супругов – Дмитрий и Иван – фотографировались в family look. На парнях длинные желтые майки и кепки. Судя по фото, для семейных кадров они позируют неохотно.

Поздравляем всех вас с праздником. Любите себя, окружающих и жизнь, будьте счастливыми,

– лаконично поздравил Григорий Решетник.



Григорий Решетник с семьей на Мальдивах / Фото с инстаграма ведущего

Добавим, на Мальдивах жена Григория Решетника уже успела продемонстрировать несколько фантастических летних аутфитом. Многодетная мама Кристина Решетник: