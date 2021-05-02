Народный артист Украины Александр Пономарев часто радует поклонников новыми работами по случаю различных праздников и Христово Воскресение в 2021 году не стало исключением. К Пасхе певец подготовил поклонникам музыкальный сюрприз. Он собрал коллег по сцене, вместе с которыми спел "Христос Воскрес!".

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"Христос Воскрес!" поют во всем мире, однако у каждой страны есть своя музыка. Впервые в мире пасхальное песнопение, слова которого не менялись сотни лет, звучало одной мелодией, которую написал украинский исполнитель.

Проникновенный ролик знаменитости сняли на природе с участием хора и оркестра. "Христос Воскрес!"спели на 12 языках, в том числе и на арамейском, на котором говорил Иисус Христос. В начале видео соло на бандуре исполнила финалистка Нацотбора на Евровидение-2020 KRUTЬ.

В записи символической работы приняли участие: Александр Пономарев, оперный певец Хэ Му, настоятель монастыря в Грузии схиархимандрит отец Серафим, Виктор Павлик, Оля Цибульская, Тоня Матвиенко, Тарас Тополя, Виталий Козловский, Арсен Мирзоян, Дзидзьо, Наталья Холоденко и Злата Огневич.

На каких языках пели знаменитости

Александр Пономарев – на украинском;

отец Серафим – на арамейском;

Хэ Му – на китайском;

Злата Огневич – на итальянском;

Виктор Павлик – на турецком;

Дзидзьо – на польском;

Тарас Тополя – на английском;

Наталья Холоденко – на грузинском;

Оля Цибульская – на испанском;

Виталий Козловский – на греческом;

Арсен Мирзоян – на французском;

Тоня Матвиенко – на старославянском.

"Христос Воскрес!"– 12 языков, 12 голосов: смотрите видео онлайн