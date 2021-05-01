Уже второй год празднование Пасхи проходит в карантинных условиях. В этом году ограничения немного ослабили, но о безопасности все равно приходится заботиться и воздерживаться от массовых мероприятий. Украинские звезды празднуют Пасху вместе с семьями.

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Украинские звезды празднуют Пасху

Арсен Мирзоян

Зять известной артистки Нины Матвиенко рассказал, что Пасху отмечает дома. Именно Нина Митрофановна является хранительницей древних традиций, которым учит семью.

Тоня Матвиенко

Жена Арсена Мирзояна рассказала, что из года в год планы на Пасху остаются неизменными. В семье придерживаются всех традиций празднования этого светлого дня. Однако есть и особый ритуал, который проводит Нина Матвиенко.

Моя мама говорит: "Святая водичка, умой мое личико, чтобы было лицо, как красное яичко". Христос Воскрес!

– рассказала исполнительница.

Александр Пономарев

Артист рассказал, что этот день проведет на природе. Александр соберет самых близких друзей и отправится жарить шашлык, наслаждаться весенним днем.

Наталья Холоденко

Для психолога Пасха также является семейным праздником: "Мы чтим традиции. Это хороший повод собрать семью за праздничным столом. Детям очень нравятся пасхальные приготовления, когда мы вместе красим яйца. Для меня это сакральный праздник и возможность провести время в кругу родных и близких.