Звездные каникулы: где украинские знаменитости отдыхают с детьми

Жаркое лето позволяет отдохнуть на берегу моря и насладиться красотой природы. Знаменитости в основном отправляются в отпуска вместе с детьми. Где наслаждаются теплыми солнечными днями звездные родители и их потомки – узнавайте в материале Showbiz 24.

На популярных курортах сейчас есть немало украинских звезд. Многие знаменитости повезли детей на каникулы к морю. Но есть и те известные люди, которые выбирают активный отдых и вместе с потомками изучают новые уголки мира. Где отдыхают артисты, телеведущие и шоумены – узнавайте дальше в специальной подборке.

К слову Каменских, Ефросинина, Тарабарова: где этим летом отдыхают украинские звезды

Украинские звезды на каникулах с детьми

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Супруги-телеведущие с 4-летним сыном Иваном полетели в Турцию. Они остановились в роскошном пятизвездочном отеле, расположенном в Бодруме. Все трое плавают в море и бассейне, осваивают экстремальные водные развлечения, радуются совместному отдыху.

Лидия Таран

Телеведущая с 13-летней дочкой Василисой насладились каникулами во Франции. Они изучали новые места уютных французских уголков, а также вернулись на скалу, где были 7 лет назад.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Сергей Притула

Шоумен и ведущий полетел заграницу вместе с женой и тремя детьми. Сергей не рассекречивал, какую страну выбрал для семейного отпуска, однако поклонники были убеждены, что он отдыхает в Турции. Пока любимая Притулы, Екатерина, забавляла младшую дочь Стефанию, муж играл с сыном Дмитрием и дочерью Соломией.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Знаменитые супруги релаксировали в Египте. Вместе с Ольгой и Виталием была их 19-летняя дочь Анна. Семья остановилась в 5-звездочном отеле. Там актриса отдыхала от длительных гастролей и праздновала день рождения любимого.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Накануне путешествия заграницу знаменитость путешествовала по Украине. С дочкой она побывала в Тоннеле любви, который является популярным туристическим местом на Ровненщине.

Для просмотра всех фото и видео листайте вправа:

Санта Димопулос

Победительница "Танцев со звездами" и известная мамочка проводит отпуск на Лазурном побережье во Франции. Вместе с ней туда полетела большая семья. Все остановились в роскошной вилле на берегу моря.

Тина Кароль

Украинская поп-дива и ее 12-летний сын Вениамин полетели в Исландию. Вдвоем они изучают архитектурные памятники, наслаждаются тамошними пейзажами. Звездная мама и ее первенец уже успели увидеть водопад, вулкан и застывшую лаву.

Оля Цибульская

Артистка вместе с 6-летним сыном Нестором релаксировала на пляжах Турции. В этом году мальчик идет в школу, поэтому знаменитая мама организовала ему желанные каникулы, чтобы набраться сил перед началом первого учебного года.

Alyosha и Тарас Тополя

Фронтмен группы "Антитіла" с женой и тремя детьми отдыхал на солнечном Кипре. Влюбленные побывали в отпуске, которого ждали нетерпеливо. Пока Тарас играл с сыновьями на берегу моря, Елена забавляла маленькую доченьку Марию.

Маша Ефросинина

Телеведущая присоединилась к числу звездных коллег, которые для отдыха с детьми выбрали Турцию. Там Маша могла лишь мечтать о релаксации возле бассейна или моря, поскольку большую часть времени проводила с сыном Александром в аквапарке.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Влад Яма

Танцор с любимой Лилианой и сыном Леоном отдыхал в курортном городке Аниссарас, расположенном в Греции. Несколько прекрасных дней они провели на побережье Эгейского моря.