Этим летом телеведущая Катя Осадчая неоднократно была за границей, однако не на отдыхе, а на съемках. После многочисленных интервью и громких мероприятий беременная знаменитость поставила работу на паузу и посвятила себя семье. С фото, которые супруги сделали в самолете, видно, что общий отпуск пара ждала долго.

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В Турцию они летели бизнес-классом, а остановились в роскошном пятизвездочном отеле в городе Бодрум. Катя Осадчая и Юрий Горбунов не успели засветить апартаменты, однако показали бассейн, расположенный возле их номера. Шоумен даже успел поплавать в нем с 4-летним сыном Иваном. Тот был в нарукавниках.

"Наконец-то! Долгожданный отпуск! Отважная четверка прогуливается по пляжу", – поделился Юрий Горбунов, имея в виду будущего малыша, которым беременна Осадчая.

Первые фото из отпуска Кати Осадчей и Юрия Горбунова

Юрий Горбунов с Катей Осадчей / Фото из инстаграма ведущего

Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущего

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма ведущего

К слову, не только Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят отпуск с сыном: