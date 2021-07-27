Этим летом телеведущая Катя Осадчая неоднократно была за границей, однако не на отдыхе, а на съемках. После многочисленных интервью и громких мероприятий беременная знаменитость поставила работу на паузу и посвятила себя семье. С фото, которые супруги сделали в самолете, видно, что общий отпуск пара ждала долго.
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В Турцию они летели бизнес-классом, а остановились в роскошном пятизвездочном отеле в городе Бодрум. Катя Осадчая и Юрий Горбунов не успели засветить апартаменты, однако показали бассейн, расположенный возле их номера. Шоумен даже успел поплавать в нем с 4-летним сыном Иваном. Тот был в нарукавниках.
"Наконец-то! Долгожданный отпуск! Отважная четверка прогуливается по пляжу", – поделился Юрий Горбунов, имея в виду будущего малыша, которым беременна Осадчая.
Первые фото из отпуска Кати Осадчей и Юрия Горбунова
Юрий Горбунов с Катей Осадчей / Фото из инстаграма ведущего
Юрий Горбунов с сыном Иваном / Фото из инстаграма ведущего
Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном / Фото из инстаграма ведущего
К слову, не только Катя Осадчая и Юрий Горбунов проводят отпуск с сыном:
- шоумен и общественный деятель Сергей Притула отдыхал за границей с женой и тремя детьми. Судя по всему, это тоже была Турция;
- творческая чета Тараса Тополи и Alyosha до сих пор загорает на Кипре. С собой пара взяла двух сыновей и дочь, которой через месяц исполнится один год.