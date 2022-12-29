Серга – доброволец, а Лобода собирает на Ирпень: звезды, что опомнились после вторжения России

До 24 февраля многие украинские артисты "паслись" в России и зарабатывали кровавые рубли. К сожалению, многие до сих пор ничего не осознали и прогнулись под режим, а некоторые неожиданно сделали выбор в пользу Украины и захватили позицией.

Подводя итог 2022 года, 24 канал напоминает, кто из звезд-гастролеров встал на сторону добра и так или иначе помогает прогонять оккупантов с украинской земли. О добровольце ВСУ Коле Серге, который жил в Москве после оккупации Крыма, клипмейкере Алане Бадоеве, который снимал видео путинистам, и даже неожиданном раскаянии Нади Дорофеевой читайте в нашем материале.

Читайте также Вечная слава героям: кто из украинских культурных деятелей скончался в 2022 году

Светлана Лобода

Чуть ли не само радикально свою позицию после 24 февраля сменила певица Светлана Лобода. Если на пятый день войны она заливалась слезами, обращалась к "людям, вершащим судьбы", просила "закончить весь этот ад", то через месяц впервые признала Россию виновной во вторжении в Украину. В шоу-бизе говорят, что все эти недели гастролерша взвешивала, что потеряет, поддержав Украину, но сама она уверяет, что не смела идти против Кремля, потому что выезжала из страны-агрессорки и вывозила семью, команду.

В июне Светлана Лобода даже приезжала в разрушенный Ирпень, где выросла, ведь пообещала половину своих гонораров отдавать на восстановление детского сада. За эти десять месяцев она открыла центр психологической помощи, задонатила наибольшую сумму в фонд Маши Ефросининой, выпустила два украиноязычных трека – "Молитва", "Два незнайомці" – и проехала с благотворительным туром в поддержку Украины. Чуть ли не на каждом своем концерте экс-гастролерша окутывается сине-желтым флагом и поет легендарный "Щедрик" Леонтовича, правда, за 8 лет работы в России так и не извинилась. Зато заявила, что не вернется туда к смене режима.

Вернуться мы не можем, и не вернемся, пока власть будет так вести себя, пока она будет убивать, истреблять наш народ. Я не вижу возможности даже думать о том, что могу вернуться в Москву и жить в России. Это исключено,

– отмечала Лобода в июле.

Светлана Лобода с украинским флагом / Фото из инстаграма артистки

Интересно Alina Pash и Евровидение, драка с Виллом Смитом на Оскаре: громкие скандалы шоу-биза в 2022 году

Макс Барских

общественный деятель и волонтерсчитает, что украинцам не стоит прощать Лободу, ведь даже сейчас она не признает, что против ее концертов протестовали не по заказу, а из-за гастролей в России и ее финансирования.

Макс Барских, который был безумно популярен в России и ездил туда с концертами, тоже определился, на чьей стороне. Певец вычеркнул агрессорку из своей географии, назвал "никому не нужной" и запретил использовать там свою музыку.

Я готов пожертвовать всей своей карьерой ради Украины и спасти людей здесь. Мне все равно, если стану изгнанником в России, ради Бога,

– говорил артист еще в марте.

Он даже вступил в ряды ВСУ, но после учений на полигоне вернулся на сцену. Макс Барских выступал для переселенцев, рассказывал о войне на конференции церемонии Billboard Music Awards в Лос-Анджелесе и передавал деньги на ВСУ со своих благотворительных концертов по миру.

Макс Барских на концерте в Одессе / Фото с инстаграма певца

Алан Бадоев

из службы Макса Барских насмехался лидер группы "Антитела" Тарас Тополя. Он интересовался: "А где Макс Барских служит? Знаю, что Саша Положинский пошел к Маркусу, я видел это. Видел в одной из рот Виталика Кириченко из группы "Нумер 482". Мне интересно, а где Барских?" Сам же артист объяснял, что записался резервистом, чтобы "поддержать дух".

Именитый клипмейкер Алан Бадоев – едва ли не единственный, кто публично, открыто раскаялся за работу в России. Он признал, что "размазывал границы между Украиной и Россией, максимально демонстрировал "дружбу народов", создавал общую "творческую подушку", ведь снимал клипы Сергею Лазареву, Филиппу Киркорову, Полине Гагариной, которые за Путина и войну.

За этот месяц я многое обдумал. Я понимаю, насколько это ужасно, безответственно,

– заявил Алан Бадоев в апреле.

Режиссер перешел на украинский язык, по крайней мере в публичном пространстве, и работает над документальным фильмом "Довга доба". Это хроника войны глазами украинцев, ведь в фильм вошли реальные кадры, снятые народом.

Алан Бадоев создал фильм "Довга доба" / Фото из инстаграма режиссера

Иван Дорн

Певец, дававший "братские" концерты в России, в первый же день полномасштабной войны прекратил сотрудничество с россиянами – брендами и артистами, связанными с его лейблом Masterskaya. Он закрыл свой музыкальный каталог и белорусам. Он передал миллионы гривен с концертов в благотворительные фонды, но на украинский, в отличие от Бадоева, переходить не хочет.

Язык ни в чем не виноват, несмотря на то, что в первую очередь им пользуется главный враг Украины – Российская Федерация. Это тоже часть нашей истории, часть культуры,

– почему-то считает Иван Дорн.

Ему, как и многим другим украинским звездам, на 50 лет запретили въезд в Россию, но артист не исключает, что вернется туда – когда сменится власть, а все россияне извинятся перед Украиной, признают наши границы и независимость. Или когда "Москва будет под украинским флагом".

Иван Дорн / Фото с инстаграма певца

Вера Брежнева

Жена Константина Меладзе Вера Брежнева тоже никак не извинилась за карьеру в России, где отрицала, что является украинской певицей, и довольно косвенно назвала ее виновной в бомбардировках и убийствах: "Все до одного украинцы умоляют российских солдат – не приходите. Не убивайте. Нет у этой войны смысла. Нет ей оправдания". Так что до сих пор неизвестно, завязала ли она с российскими гастролями.

В марте артистка молча волонтерила в пункте гуманитарной помощи в Италии, перечисляла деньги на приют "Місто добра" в Черновцах, а недавно вернулась в шоу-биз с украинской песней "Вишиванка" в дуэте из TAYANNA.

Я – Вера. И я – украинка. Сейчас в моей стране война, поэтому вообще не до концертов, не до чего. Но что-то не могла я больше сидели и просто делать хорошие дела. Все это время я со своей страной, я помогаю,

– со слезами заявляла Вера Брежнева на концерте в Латвии.

Вера Брежнева / Фото из инстаграма певицы

София Ротару

У народной артистки и национальной легенды Украины Софии Ротару тоже молчаливая поддержка. После фестивалей "Песня года" и новогодних огоньков вторжение России застало ее в Киеве. 28 февраля она писала, что "российские ракеты уничтожают мирных жителей, детей и разрушают города", а по случаю юбилея открыла сбор в помощь женам и детям военных, которые на войне или погибли.

София Ротару иногда реагирует на массированные обстрелы страны-террориста, но до сих пор никак не комментирует свою многолетнюю деятельность в России. Так что пока неизвестно, поедет ли она туда с гастролями или все же поставила крест на кровавых заработках.

София Ротару в родном селе Маршинцы / Фото из инстаграма певицы

Андрей Бедняков

Тревел-блогера и экс-ведущего "Орла и решки" Андрея Беднякова трудно назвать гастролером, ведь в России он бывал значительно реже Лободы и Брежневой, но он тоже раскаялся за съемки в Москве.

Стыдно ли мне за это? Да. Понимая сейчас, сколько там было таких "Z" и "V". Это меня не оправдывает, и я не пытаюсь это делать. Снимался? Мудак. Продавал? Мудак. Но у меня всегда была четкая позиция, и там ее все знали. Они знали, что для меня Крым – это Украина,

– заявил Андрей Бедняков в одном из интервью.

Однако ведущий добавил, что от многих российских проектов отказался, не повелся даже на огромные деньги "Первого канала", потому что всегда хотел работать в Украине, дома.

Андрей Бедняков раскаялся за работу в России / Скриншот с видео

Коля Серга

Звездный защитник, возглавляющий "Культурный десант", еще в 2020 году определился, что с Украиной, и переехал из Москвы в Киев. Однако все же объяснил, почему, несмотря на войну и оккупацию Крыма, строил карьеру в России.

Я все время искал, где мне лучше, и пропускал эту потребность через призму разных ценностей. И, безусловно, одна из наиболее ощутимых ценностей – материальная. Где я могу заработать, чтобы обеспечить свою семью, где я смогу жить в комфорте. Потом в какой-то момент я понял, что это не доставляет мне счастья, радости,

– признался Коля Серга.

Он заявляет, что вступил в ВСУ и осудил Россию после 24 февраля, потому что увидел, что это чистое зло. Также на несправедливость отреагировали его брат, который служит парамедиком, и отец, который сначала не верил в Украину, а затем вышел на позиции под Херсоном.

Коля Серга с бойцами 72 бригады ВСУ / Фото из инстаграма шоумена

Кстати, некоторые украинские звезды, которые не были ориентированы на российский рынок, тоже оправдались за свою позицию до 24 февраля: