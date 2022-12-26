Больше всего горя в 2022 году украинцам принесла российско-украинская война. Полномасштабное вторжение России стало неотвратимой точкой в полном разрыве отношений не только на дипломатическом уровне стран, но и в семьях, между друзьями и коллегами по работе, разделявших одну границу. Жестокая оккупация, убийства, пытки и уничтожение городов россиянами теперь навсегда врезались глубокими шрамами в судьбу каждого украинца.

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Если в предыдущие годы родные оплакивали потери близких в основном из-за болезней, особенно во время пандемии коронавируса, то почти все смерти 2022 года произошли по вине россиян. Кто-то погиб героем в бою на фронте, кто-то был расстрелян в оккупации только за то, что был украинцем, кто-то умер, потому что не выдержало слабое сердце всех испытаний, которые принес агрессор в нашу страну.

Мы выражаем искреннюю жалость и соболезнования всем родным, пережившим горе потери, а героям Украины благодарим за то, что боролись за светлое украинское будущее. Также благодарим за творческое наследие, которое оставили после себя талантливые украинцы и обещаем лелеять и передавать следующим курением.

Украинцы, погибшие на войне

Украинский киноактер Павел Ли стал первым медийным лицом, погибшим из-за войны войны в Украине, развернутой Россией. Сначала была информация, что он якобы помогал гражданским эвакуироваться из Ирпеня и свой бронежилет отдал людям, из-за чего в него попали пули. Но потом мама Павла развеяла слухи и сказала, что он погиб 6 марта не как военный, а уезжая в гражданской машине с другими волонтерами. Когда они вернули на одну из улиц, автомобиль попал под обстрел российских солдат. Его похоронили в Ворохте Ивано-Франковской области, где проживает его мать.



Павел Ли погиб во время оккупации Ирпеня / Фото из инстаграма актера

64-летний актер и каскадер Владимир Строкань погиб на войне 7 марта, через несколько дней после своего дня рождения. Детали его смерти до сих пор неизвестно, но в СМИ писали, что каскадер жил в районе Академгородка, куда в начале марта прилетели ракеты в жилые дома.



Владимир Строкань погиб в Киеве / Скриншот из открытых источников

Актриса Оксана Швец, работавшая в Киевском Молодом театре, не пережила ракетные обстрелы в жилом районе Киева. Ей было 67 лет. Женщина умерла в результате вражеских бомбардировок в Дарницком районе столицы. Вместе с ней был ее сын Александр, сумевший выжить несмотря на ранения.



Погибла Оксана Швец – актриса Молодого театра / Фото из открытых источников

43-летний Артем Дацишин, солист балета Национальной оперы Украины, тоже пострадал в результате обстрелов в Киеве 26 февраля. Но из-за несовместимых с жизнью травм 17 марта он скончался в больнице.



Умер Артем Дацишин из-за ракетных обстрелов Киева / Фото из открытых источников

Фотограф и документалист Макс Левин погиб на Киевщине в середине марта от рук российских окупантов. 1 апреля полиция обнаружила его тело после деоккупации региона вблизи села Гута-Межигорская. Журналист был убит двумя выстрелами из стрелкового оружия.



На войне погиб украинский документалист и фотограф Макс Левин / Фото из соцсетей

Мама телеведущего Андрея Беднякова умерла в Мариуполе во время блокады города и жестких обстрелов весной в апреле. Сестре Андрея удалось вывезти тело женщины из города и похоронить на неподконтрольной территории Украины. Мужчина рассказал, что мама давно болела, но если бы не оккупация города, обстрелы и холод, она бы еще прожила некоторое время.



Умерла мама Андрея Беднякова / Фото из инстаграма ведущего

Историк, писатель и кинематографист Сергей Буров скончался в апреле во время блокады Мариуполя. Причину смерти не сообщали, но сердце мужчины могло не выдержать из-за постоянных обстрелов.



Сергей Буров умер в Мариуполе во время блокады города / Фото из открытых источников

Художница-шестидесятница Любовь Панченко из Бучи скончалась на 85 году жызни. Она месяц голодала во время оккупации Бучи и ее долгое время не смогли найти в киевских больницах после эвакуации. Впоследствии она скончалась.



Молодая Любовь Панченко умерла после оккупации Бучи / Фото из открытых источников

На российско-украинской войне погиб участник реалити-шоу "Эксы" Александр Стрикаль. Это произошло 6 июля во время выполнения боевого задания в Донецкой области. У мужчини осталась жена и маленькая дочь.



Александр Стрикаль с семьей / Фото из инстаграма

Телеведущий "Хит Парада" на музыкальном телеканале М2, Карим Гуламов, погиб на фронте в рядах ВСУ. 26 июля ему должно было исполниться 35 лет. Он был близким другом певицы Оли Цыбульской и именно он помог эвакуироваться ее родителям из оккупированного Ирпеня в марте.



На фронте погиб Карим Гуламов / Фото из инстаграма ведущего

Украинский активист и поэт Глеб Бабич прошел 6 лет войны против российских окупантов и 5 боевых ротаций, но не выжил в 2022 году. Мужчина находился в рядах 10-й горно-штурмовой бригады, где трагически погиб за Украину.



На войне против оккупантов погиб Глеб Бабич / Фото Андрея Смолия

Солист Национальной оперы Украины Александр Шаповал погиб на войне 12 сентября под Майорском Донецкой области. Он был Заслуженным артистом Украины, ушедшим защищать свои земли.



Погиб Александр Шаповал / Фото из инстаграма Екатерины Кухар

Писателя и волонтера Владимира Вакуленко из Изюма убили русские во время оккупации города. Последний раз на связь художник выходил еще 7 марта, но его тело идентифицировала ДНК-экспертиза во время деоккупации региона.



Писатель Владимир Вакуленко был убит на Изюмщине / Фото Марии Лисицкой-Бескорсой

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Комик и звезда "Лиги смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне в бою с оккупантами. Это произошло в начале декабря. Коллеги выражали горькую жалость по поводу потери героя.



Погиб Ярослав Гаркавко из "Лиги смеха" / Фото из инстаграма

Сергей Шкварченко, артист ансамбля имени Павла Вирского погиб 19 декабря на поле боя. После начала широкомасштабной войны Сергей вступил в ряды Вооруженных сил Украины.



Сергей Шкварченко из ансамбля имени Павла Вирского погиб на фронте / Фото из инстаграма

Актер и защитник Украины Александр Снигуровский, который был близким другом Алексея Арестовича, погиб под Бахмутом в середине декабря. Он долгое время жил в Калифорнии, куда впоследствии перевез свою семью, но с началом вторжения России приехал в Украину и добровольно вступил в ряды ВСУ.



Александр Снигуровский / Фото из фейсбука Алексея Арестовича

В тяжелых боях Донецкой области погиб режиссер из Львова Олег Бобало. Это произошло 21 декабря. О смерти любимого известила его жена Анна Яремчук-Бобало.



Погиб на войне Олег Бобало / Фото из фейсбука режиссера

Брат танцора-войска Назария Грабаря, Илья, погиб на войне несколько дней назад. Братья вместе вступили в ряды ВСУ с началом полномасштабного вторжения. У покойного героя осталась жена, с которой он узаконил отношения этим летом.



Илья Грабарь, брат Назара, погиб на войне / Фото с инстаграма танцора

Во время полномасштабной войны артисты шоубизнеса тоже рассказывали о своих потерях:

У ведущего Коли Серги русские оккупанты убили друга в Буче, когда тот выходил из бомбоубежища;

Родителей дирижера Львовской оперы Ивана Чередниченко россияне убили у их дома в Ирпене;

На войне погиб кум реперки Alyona Alyona;

В Мариуполе во время блокады города умер дядя Натальи Могилевской, его похоронили в розах у виноградника;

У телеведущей Полины Нэни погиб брат-военный, раненный в Рубежном. Он скончался в военном госпитале в Днепре;

Знаменитая украинская модель Кристина Пономарь рассказывала, что на войне погиб ее родной брат;

У ведущего Юрия Ткача погибли два собратья из терробороны, где он первоначально служил;

Во время ракетного удара по центру Винницы погиб член команды певицы ROXOLANA – звукорежиссер Евгений;

У Леси Никитюк погиб на Луганщине близкий друг Денис Рихтер, которому она посвятила впоследствии свою песню;

Актриса Екатерина Тишкевич рассказывала, что на фронте погиб любимый ее сестры Юлии, его жизнь оборвалась вблизи Херсона;

У рэпера Skofka погиб друг, для которого он записал впоследствии очень популярную песню "Чути гимн";

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова сообщала, что потеряла отца в оккупированном Херсоне. Он умер 15 сентября – за 2 месяца до деоккупации города;

Певица ULTRA говорила, что ее мужа убили российские оккупанты, когда супруги пытались выехать из Киева в начале вторжения. Тогда шел бой на Житомирской трассе;

У певицы Екатерины Бужинской погиб за Украину сын ее близких друзей – Иван Несторов;

Украинцы, жизнь которых унесла болезнь или несчастный случай

Первый муж певицы Марии Бурмаки, Дмитрий Небесийчук, умер 27 января Мужчина трагически погиб во время пожара в собственном доме Ивано-Франковской области. У него осталась дочь Марии Ярина.



Мария Бурмака с Дмитрием Небесийчуком и дочерью Яриной / Фото из фейсбука певицы

Жена украинского поэта и диссидента Василия Стуса Валентина Золух умерла в возрасте 84 лет. Она жила неподалеку от Киева, где шли бои в начале полномасштабного вторжения, и тяжело болела.



Валентина Золушка / Фото фейсбук-страницы Татьяны Стус

Наиболее неожиданной потерей года стала смерть актрисы Русланы Писанки. Женщина скончалась ночью 19 июля в Германии. Как оказалось, она долго боролась с агрессивной формой рака. Ей было 56 лет. Через несколько недель ее тело привезли в Киев и похоронили на родной земле. О своем недуге она никому не признавалась, мужчина в этом ее поддерживал. Во время полномасштабной войны у женщины тоже умерла мама, однако она не смогла с ней попрощаться, потому что уже была на лечении за границей.



Руслана Писанка умерла от тяжелого недуга / Фото из открытых источников

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Писатель Олесь Лупий – лауреат Национальной премии Шевченко умер 14 августа от тяжелой болезни. Ему было 84 года.



Умер Олесь Лупий / Фото из открытых источников

Украинцы, умершие по неизвестным причинам

Художник и иконописец Остап Лозинский – ему было 38 лет. Умер 6 января во Львове.



Во Львове умер иконописец Остап Лозинский / Фото из фейсбука Андрея Садового

Издатель глянца Vogue UA Елена Чернова – женщине был 51 год. Печальное известие облетело СМИ 12 января.



Умерла Елена Чернова – издатель Vogue UA / Фото "Медиа Группа Украина"

Музыкант Игорь Лесько, участник групп "Смерічка" и "Лесик Band". Музыканта не стало в возрасте 66 лет 12 января.



Умер участник группы "Смерічка" Игорь Лесько / Фото Михаила Маслия

Актер Евгений Федорченко – 13 января 75-летний мужчина скончался во Львове.



Умер Евгений Федорченко / Фото Национального академического театра Заньковецкой

Ветеран украинского войска, фотограф Союза офицеров Украины Юрий Бегляров неожиданно скончался 22 января. Он оставил мир во Львове.



Умер Юрий Бегляров / Фото Юрия Беглярова

Музыковед Тарас Мельник, а также основатель и директор молодежного фестиваля "Червона Рута" скончался в Ужгороде 22 января. Накануне, 17 января, ему исполнилось 68 лет.



Тарас Мельник умер в 68-летнем возрасте / Фото из соцсетей

Художник и педагог Петр Братчик скончался во Львове 31 января. Ему было 64 года.



Петр Братчик умер 31 января / Фото Львовской национальной академии искусств

Заслуженный артист Украины Борис Триус по неизвестным причинам скончался в начале февраля. Ему было 70 лет.



Умер Заслуженный артист Украины Борис Триус / Фото "Первый театр"

Литературовед, украинский шестидесятник Иван Дзюба скончался 22 февраля в возрасте 91-го года. У мужчины было звание Героя Украины.



Умер Иван Дзюба / Фото Издательского дома "Киево-Могилянская Академия"

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Киноактриса Анна Сумская, мама известной актрисы Ольги Сумской умерла 27 февраля в Киеве. Ей было 72 года.



Умерла Анна Сумская / Фото из инстаграммы Ольги Сумской

Украинский писатель и сценарист Сергей Дяченко скончался 5 мая в Соединенных Штатах Америки. Вместе с женой он жил в Лос-Анджелесе.



Умер Сергей Дяченко / Фото из фейсбука Марины Дяченко

Издательство глянца L'Officiel Austria, а также невестка бывшего министра юстиции Александра Лавриновича Светлана Лавринович неожиданно скончалась 8 мая на Кипре. Женщине было всего 36 лет, о ее смерти сообщил мужчина.



Умерла Светлана Лавринович / Фото с глянца L'Officiel Austria

В мае также скончалась мама Алана Бадоева Антонина. Причину и другие детали смерти клипмейкер не сообщил в сети.



Архивное фото Алана Бадоева с мамой / Фото из инстаграма Алана Бадоева

Художник Анатолий Василенко, который был карикатуристом и иллюстратором "Перца" и "Тореадоров из Васюковки", скончался 8 июня. Ему было 83 года.



Умер Анатолий Василенко / Фото из открытых источников

Звукорежиссер группы "Антитела" Дмитрий Хомулко, которого называли Боб, скончался 6 июля. Музыканты не сообщили о причине его смерти.



Группа "Антитела" и Дмитрий Хомулко / Фото из инстаграма коллектива