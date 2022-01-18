Украинская певица обвинила Евровидение в коррупции: "Суспільне" намекает на хайп

Певица ERIA, которая не попала в лонглист Национального отбора Евровидения в Украине, обвинила организаторов в коррупции. Она заявила, что когда "нет денег – нет места в отборе".

Молодая исполнительница ERIA (настоящее имя Ирина Бояркина) в свое время стала финалисткой шоу "Х-Фактор", а также участвовала в шоу "Голос страны" в 2021 году. Она солистка шоу Rock Opera Mozart и фронтвумен группы Mysterya.

Важно Евровидение-2022: кто попал в длинный список участников Нацотбора

Известно, что для отбора Евровидения 35-летняя певица подготовила песню MAVKA, к созданию которой якобы присоединился всемирно известный композитор Ханс Циммер. Ее артистка презентовала в сети неделю назад и получила положительные отзывы от поклонников.

ERIA – Мавка: смотреть видео онлайн

Однако в длинный список она не попала – места среди 27 певцов ей не нашлось. Поэтому Ирина убеждена, что без финансов – нет места в отборе. Добавим, что она уже пробовала свои силы в Нацотборе в 2018 году под псевдонимом VILNA, однако тогда победу одержал MELOVIN.

Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина,

– написала певица в комментарии к фейсбук-сообщению страницы Wiwibloggs.

ERIA обвинила организаторов Евровидения в коррупции / Скриншот из фейсбука

Также она разместила сообщение в инстаграме, где поблагодарила всю публику за поддержку, а все вопросы по Нацотбору адресовала организаторам. Она добавила, что ее даже не позвали на живые прослушивания, после которых якобы утверждался лонглист.

Реакция "Суспільного"

Общественный вещатель UA:Суспільне, который организует отбор Евровидения в Украине, в комментарии "Обозревателю" заверил, что отбор происходит честно и прозрачно.

Длинный список был сформирован из 284 заявок, поступивших в Общественный вещатель. Понятно, что в каждом конкурсе всегда есть недовольные результатами, но недопустимо, что некоторые артисты пытаются привлечь к себе внимание безосновательными обвинениями и скандалами,

– говорится в комментарии.

Национальный отбор на Евровидение-2022