Украинка Виктория Апанасенко победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"

Украина победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная-2022". Во время выхода украинка Виктория Апанасенко поразила своим образом. Теперь наш костюм "Воин света" набрал наибольшее количество зрительских голосов.

Этот костюм был создан студией Леси Патоки. Напомним, что на конкурсе одним из этапов были выход участниц в национальных костюмах.

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Украина победила в конкурсе костюмов

Через 2 месяца после коронации "Мисс Вселенная-2022" международный конкурс красоты объявил победительницу в категории национальных костюмов. По результатам голосования зрителей, победу одержала украинка Виктория Апанасенко.

"Ничто в этом мире не помешает ей расправить свои крылья", – говорится в сообщении о победе.

Как отреагировала Виктория

В Instagram-Stories Виктория Апанасенко отреагировала на победу. Девушка сразу расплакалась от эмоций. Она признается, что для нее это было очень важно.

Этот костюм – мое сердце и душа. Впервые за всю историю "Мисс Вселенная" Украина выиграла главную награду за национальный костюм,

– написала она.



Реакция Виктории на победу / Скриншот из ее инстаграм-сторис

Каким был национальный костюм украинки на конкурсе

Виктория Апанасенко представила Украину в костюме "Воин Света". Это было белое платье с вышитыми орнаментами и пышными рукавами.

Также присутствовал комбинезон, символизировавший броню, головной убор украсили колосья. Кроме того, у Виктории были механические крылья в сине-золотых доспехах и меч.



Национальный костюм украинки Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная" / Фото пресс-службы

Что известно о создании костюма

Этот национальный костюм создала украинская дизайнер Леся Патока. Она раньше работала над сценическими образами артистов Onuka, Джамалы, Бумбокс, Pianoбой, Сергея Бабкина, Оли Поляковой и других.

"Воин Света" символизирует борьбу нашей нации с тьмой и оберегает, как воинственный Архангел Михаил, который защищает Украину с мечом. В руках Виктории было оружие, ее тело – в доспехах, в то же время она несла свет сквозь тьму, которая пришла на наши земли с агрессором.

В образе использованы 5 основных материалов и элементов:

монолитный комбинезон, символизирующий броню и вторую кожу девушки;

белое платье с вышитыми орнаментами и пышными рукавами и юбкой;

головной убор с традиционными для Украины колосьями;

символические крылья, обожженные и обрамленные сине-золотыми доспехами;

меч, с которым украинка сражается с врагом.

Добавим, что раньше Виктория Апанасенко продала крылья от национального костюма на благотворительном аукционе. Эти средства пожертвуют на протезы и лечение для воинов ВСУ. Ей удалось собрать 10 100 долларов.