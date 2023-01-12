В Новом Орлеане проходит конкурс красоты "Мисс Вселенная", где выберут ежегодную победительницу. 11 января состоялся полуфинал, на котором участницы выходили на сцену в платьях, купальнике и национальных костюмах.

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Выход украинки в купальнике

Представительница Украины Виктория Апанасенко вышла на сцену в голубом купальнике с вырезом на животе. Основным элементом ее образа стала накидка, которую должна была разрисовать каждая участник и презентовать свою историю.

Накидку украинки украсил главный девиз Украины 2022: там было написано "BE BRAVE LIKE UKRAINE". Центральным элементом рисунка была девушка-птица, символизирующая страну.

Взгляд девушки смел и мужественен, и, несмотря на раны на крыльях, героиня рисунка продолжает летать и бороться. Точно, как все украинцы сегодня. При всех трудностях мы боремся за свое свободное будущее и точно знаем цену свободы,

– говорят в "Мисс Украина Вселенная".



Накидка "Мисс Украины Вселенная" / Фото с инстаграма конкурса

Также прошел выход в коктейльном платье. Виктория предстала в черных одеждах от бренда FROLOV, где на лифе красовалось сине-желтое вышитое сердце

Выход в национальном костюме

Следующим этапом Preliminary Competition являлись выходы в национальных костюмах. Виктория Апанасенко презентовала Украину в костюме "Воин Света". Это белое платье с вышитыми орнаментами и пышными рукавами, комбинезон, символизирующий броню, головной убор с колосьями, механические крылья в сине-золотых доспехах и меч.

Выход Виктории в национальном костюме: видео

Финал конкурса красоты состоится 14 января. За победу соревнуются 85 конкурсанток.

Заметим, что, к сожалению, Россия также участвует в конкурсе "Мисс Вселенная". Анна Линникова вышла на сцену в купальнике с накидкой, где была изображена жар-птица. И в сети осуждают ее участие и подчеркивают, что россиянка представляет страну-террориста и умалчивает войну.