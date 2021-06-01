Украина вошла в 10 лучших выступлений Евровидения-2021 по просмотрам на YouTube

Выступление украинской группы Go_A на Евровидении-2021 продолжает покорять сеть. Организаторы музыкального конкурса подвели итоги за май и сообщили, что Украина на 2 месте по просмотрам на YouTube.
На официальном ютуб-канале международного музыкального конкурса Евровидение-2021 опубликовали 10 видео выступлений, которые набрали больше всего просмотров. Песня украинской группы Go_A оказалась на 2 месте. Сейчас количество просмотров на ролике выступления насчитывает более 11 миллионов.
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Go_A завоевывает рейтинги YouTube
На 1 месте соответственно оказалось видео выступления победителя – итальянской рок-группы Måneskin. А последнее, то есть 10 место, заняла Исландия и группа Daði og Gagnamagnið. Солист группы подхватил коронавирус перед вторым полуфиналом, поэтому участники не смогли выступить на Евровидении вживую. В зале показали видео их генеральной репетиции.
10 лучших выступлений по просмотрам на YouTube
- Италия Måneskin – Zitti E Buoni
- Украина Go_A – SHUM
- Россия Manizha – Russian Woman
- Азербайджан Efendi – Mata Hari
- Сербия Hurricane – Loco Loco
- Франция Barbara Pravi – Voilà
- Швейцария Gion's Tears – Tout l'Univers
- Кипр Elena Tsagrinou – El Diablo
- Финляндия Blind Channel – Dark Side
- Исландия Daði og Gagnamagnið – 10 Years
10 лучших выступлений по просмотрам на YouTube: смотрите видео онлайн
Как Go_A покоряет мир
- В Роттердаме, в финале конкурса Go_A получили 97 баллов от судей из разных стран и 267 баллов от зрителей. Украина завоевала 5 место в конкурсе, но по зрительскому голосованию они заняли второе место.
- Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покоряет мировые чарты Spotify и iTunes. Песня SHUM заняла 1 место в мировом рейтинге вирусных композиций.
- Коллектив планирует коллаборации и совместные концерты вместе с победителем конкурса, вместе Måneskin и с представителями других стран, которые в восторге от выступления украинской группы.