Маша Ефросинина стала приглашенной судьей известного проекта
Источник:инстаграм Григория Решетника
Осенью украинцы увидят новый сезон успешного шоу "Україна має талант". Троица основных судей уже определена. Теперь стало известно, что одной из приглашенных судей стала Маша Ефросинина.
По случаю 30-летия независимости Украины известное шоу "Україна має талант" осуществит перезапуск, а этой осенью выйдет его 10 сезон. Уже известно, что ведущим проекта станет Григорий Решетник, а среди основного жюри будет Сергей Притула, Ксения Мишина и Евгений Кот.
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Маша Ефросинина стала приглашенной судьей "Україна має талант"
Каждый эфир к тройке судей будет приобщаться еще одна знаменитость. Приглашенными судьями могут стать олимпийские чемпионы и талантливые звезды, осуществившие вклад в развитие страны. Одной из них станет телеведущая, журналистка и общественный деятель Маша Ефросинина.
Реинкарнация телешоу, на мой взгляд, рисковый вариант. Но не в случае с "Україна має талант". Раньше, еще не будучи причастной к этому проекту, я часто слышала, как люди жалеют о том, что его поставили на паузу. И уже тогда я понимала, что это и есть та настоящая народная любовь телезрителей,
– рассказала звезда для СТБ.
""Україна має талант" – один из немногих проектов, которые могут быть долговечными. Сейчас на украинском телевидении это большая редкость. Этот проект – площадка для объединения и самовыражения невероятно талантливых людей, которые идут к своей мечте", – призналась Маша Ефросинина.
Ведущий и судьи "Україна має талант" / Фото из инстаграма Григория Решетника
Последние новости об "Україна має талант"
- Премьера юбилейного, 10 сезона шоу выйдет на экраны осенью 2021 года.
- Ведущим программы станет Григорий Решетник, а ведущей бэкстейджа – певица Jerry Heil.
- В основной судейский состав вошли шоумен и политик Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и танцовщик Евгений Кот.
- В одном из эфиров к жюри присоединится олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.