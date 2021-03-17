Все мы стараемся действовать логически, но, согласитесь, не всегда это получается. Звезды украинского шоу-бизнеса – не исключение. Так, за кулисами шоу "Где логика?" певица Оля Цибульская рассказала, какие нелогичные поступки совершала в своей жизни.

Оля Цибульская рассказала, что, по ее мнению, женщины и логика – это понятия-антонимы. Но своими нелогичными поступками она иногда удивляет даже саму себя.

Стоит увидеть Оля Цибульская покорила соблазнительными фотографиями с Дзидзьо

"Если бы я жила логично, то давно бы писала стоя (смеется). Нелогично ложиться спать в 3 ночи и поставить себе маникюр на 9. Нелогично звать бывшего выступать с тобой на паркете "Танцев со звездами". Нелогично знать, какая курва пишет негативные комменты под твоими клипами и помогать ей классными советами в работе. Но в этом вся я. Я живу, как чувствую. Меня раздражают стандартные схемы и традиции, которые не налезают на тебя как джинсы после стирки. Зачастую логика заканчивается разочарованием. Ты имеешь какую-то схему в голове и ждешь, что другой человек будет делать так же логично, как ты себе надумала", – поделилась звезда.



Оля Цибульская поделилась своими нелогичными поступками / Пресс-служба Нового канала

Напоследок Оля Цибульская вспомнила еще один свой поступок, который касался темы интима.

Помню, как бывший звонил моему концертному директору и просил провести его свадьбу. По логике, я должна была бы расплакаться и проклясть его. Но купила 101 розу и отправила с открыткой: "Наконец-то не я одна буду знать, что у тебя маленький не только букет",

– прокомментировала свой курьезный поступок Цибульская.

К слову Оля Цибульская отреагировала на критику жены DZIDZIO ее песен

Что известно о личной жизни Оли Цибульской?