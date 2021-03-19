За кулисами шоу "Где логика?" участницы женской команды Jerry Heil и Анна Тринчер рассказали о своей самостоятельной жизни в столице. В частности, они поделились историями, как решились переехать в арендованные квартиры.

Украинские певицы Jerry Heil и Анна Тринчер уже давно являются узнаваемыми звездами среди молодого шоу-бизнеса, впрочем, они тоже становились на грабли" и теперь вспоминают о своих поступках с легкой иронией. Девушки вспомнили, как переехали жить отдельно от родителей и признались, что самостоятельная жизнь в столице – еще то испытание.

К слову Jerry Heil показала свою квартиру и призналась, имеет ли парня

Я переехала в Киев, на Майдан Незалежности, когда в кармане было "по нулям", а в квартире рядом жили алкаши. Это, наверное, мой самый нелогичный и одновременно логичный поступок в жизни,

– поделилась Jerry Heil.



Звезды Анна Тринчер и Jerry Heil / Фото прессслужбы "Нового канала"

О нелогичном поступке Анны Тринчер

Что касается Анны Тринчер, то ее переезд можно описать двумя словами – нелогичная логика.

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"Я считаю логичным решением по достижению совершеннолетия переехать на отдельную квартиру, чтобы начать самостоятельную жизнь без помощи родителей. А вот нелогичным решением было арендовать квартиру в новостройке, где постоянно шум от стройки, ремонта, и утро начинается со звуков перфоратора", – говорит Анна Тринчер.



Анна Тринчер на шоу "Где логика?"/Фото пресс-службы " Нового канала"