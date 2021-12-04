Участники 1 и 2 сезонов "Холостячки" собрались вместе: совместное фото с супругами Решетниками

4 декабря 2021 , 17:10
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Источник:

инстаграм Григория Решетника

На днях Григорий Решетник показал яркое фото, на котором собрались участники 1 и 2 сезонов шоу "Холостячка". Мужчины устроили совместный просмотр финала шоу.

3 декабря состоялся долгожданный финал проекта "Холостячка". Злата Огневич определилась с победителем – им стал Андрей Задворный. Посмотреть последний выпуск шоу спешили и бывшие участники, которые собрались вместе.

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Фото участников "Холостячки"

Для просмотра последнего выпуска собрались Григорий и Кристина Решетники, участники 1 сезона проекта – Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко. А также множество участников 2 сезона:

  • Роман Васильев,
  • Васко Младенов,
  • Олег Плахотнюк,
  • Павел Богда,
  • Закорецкий Илья,
  • Влад Ясько,
  • Винченцо Дулепа,
  • Максим Тарапата,
  • Евгений Селютин,
  • Богдан Коломейко.


Участники 1 и 2 сезонов "Холостячки" и Григорий Решетник с женой

Кристина Решетник поделилась, что в таком большом кругу мужчин чувствовала себя настоящей "Холостячкой". Зато в сети активно комментировали совместное фото любимцев романтического проекта.

Как закончилась "Холостячка"

  • В финальном, 12 выпуске, Злата Огневич побывала на романтическом свидании с Романом Свечкоренко. Но оказалось, что мужчина так и не развелся, поэтому певица его отпустила.
  • Впоследствии прошли жаркие свидания в Тунисе с Дмитрием и Андреем. Злата долго раздумывала над своими чувствами и в конце концов ответила на предложение Андрея Задворного "да".
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Автор: Марія Касій