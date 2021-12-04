Участники 1 и 2 сезонов "Холостячки" собрались вместе: совместное фото с супругами Решетниками
Источник:инстаграм Григория Решетника
На днях Григорий Решетник показал яркое фото, на котором собрались участники 1 и 2 сезонов шоу "Холостячка". Мужчины устроили совместный просмотр финала шоу.
3 декабря состоялся долгожданный финал проекта "Холостячка". Злата Огневич определилась с победителем – им стал Андрей Задворный. Посмотреть последний выпуск шоу спешили и бывшие участники, которые собрались вместе.
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Фото участников "Холостячки"
Для просмотра последнего выпуска собрались Григорий и Кристина Решетники, участники 1 сезона проекта – Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко. А также множество участников 2 сезона:
- Роман Васильев,
- Васко Младенов,
- Олег Плахотнюк,
- Павел Богда,
- Закорецкий Илья,
- Влад Ясько,
- Винченцо Дулепа,
- Максим Тарапата,
- Евгений Селютин,
- Богдан Коломейко.
Участники 1 и 2 сезонов "Холостячки" и Григорий Решетник с женой
Кристина Решетник поделилась, что в таком большом кругу мужчин чувствовала себя настоящей "Холостячкой". Зато в сети активно комментировали совместное фото любимцев романтического проекта.
Как закончилась "Холостячка"
- В финальном, 12 выпуске, Злата Огневич побывала на романтическом свидании с Романом Свечкоренко. Но оказалось, что мужчина так и не развелся, поэтому певица его отпустила.
- Впоследствии прошли жаркие свидания в Тунисе с Дмитрием и Андреем. Злата долго раздумывала над своими чувствами и в конце концов ответила на предложение Андрея Задворного "да".
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