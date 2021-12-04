Участники 1 и 2 сезонов "Холостячки" собрались вместе: совместное фото с супругами Решетниками

На днях Григорий Решетник показал яркое фото, на котором собрались участники 1 и 2 сезонов шоу "Холостячка". Мужчины устроили совместный просмотр финала шоу.

3 декабря состоялся долгожданный финал проекта "Холостячка". Злата Огневич определилась с победителем – им стал Андрей Задворный. Посмотреть последний выпуск шоу спешили и бывшие участники, которые собрались вместе.

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Фото участников "Холостячки"

Для просмотра последнего выпуска собрались Григорий и Кристина Решетники, участники 1 сезона проекта – Андрей Рыбак и Илья Рыбальченко. А также множество участников 2 сезона:

Роман Васильев,

Васко Младенов,

Олег Плахотнюк,

Павел Богда,

Закорецкий Илья,

Влад Ясько,

Винченцо Дулепа,

Максим Тарапата,

Евгений Селютин,

Богдан Коломейко.



Участники 1 и 2 сезонов "Холостячки" и Григорий Решетник с женой

Кристина Решетник поделилась, что в таком большом кругу мужчин чувствовала себя настоящей "Холостячкой". Зато в сети активно комментировали совместное фото любимцев романтического проекта.

Как закончилась "Холостячка"