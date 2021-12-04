3 грудня відбувся довгоочікуваний фінал проєкту "Холостячка". Злата Огнєвіч визначилась з переможцем – ним став Андрій Задворний. Переглянути останній випуск шоу спішили й колишні учасники, які зібралися разом.
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Фото учасників "Холостячки"
Для перегляду останнього випуску зібралися Григорій та Христина Решетники, учасники 1 сезону проєкту – Андрій Рибак та Ілля Рибальченко. А також безліч учасників 2 сезону:
- Роман Васильєв,
- Васко Младєнов,
- Олег Плахотнюк,
- Павло Богда,
- Ілля Закорецький,
- Влад Ясько,
- Вінченцо Дулепа,
- Максим Тарапата,
- Євген Селютін,
- Богдан Коломейко.
Учасники 1 і 2 сезонів "Холостячки" і Григорій Решетник з дружиною
Христина Решетник поділилась, що серед такого великого кола чоловіків почувалась справжньою "Холостячкою". Натомість в мережі активно коментували спільне фото улюбленців романтичного проєкту.
Як закінчилась "Холостячка"
- У фінальному, 12 випуску, Злата Огнєвіч побувала на романтичному побаченні з Романом Свечкоренко. Але виявилося, що чоловік так і не розлучився, тож співачка його відпустила.
- Згодом пройшли спекотні побачення у Тунісі з Дмитром та Андрієм. Злата довго роздумувала над своїми почуттями й зрештою відповіла на пропозицію Андрія Задворного "так".
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