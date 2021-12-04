3 грудня відбувся довгоочікуваний фінал проєкту "Холостячка". Злата Огнєвіч визначилась з переможцем – ним став Андрій Задворний. Переглянути останній випуск шоу спішили й колишні учасники, які зібралися разом.

До слова Андрій Задворний – обранець Злати Огнєвіч: які фото чоловік публікує в мережі

Фото учасників "Холостячки"

Для перегляду останнього випуску зібралися Григорій та Христина Решетники, учасники 1 сезону проєкту – Андрій Рибак та Ілля Рибальченко. А також безліч учасників 2 сезону:

Роман Васильєв,

Васко Младєнов,

Олег Плахотнюк,

Павло Богда,

Ілля Закорецький,

Влад Ясько,

Вінченцо Дулепа,

Максим Тарапата,

Євген Селютін,

Богдан Коломейко.



Учасники 1 і 2 сезонів "Холостячки" і Григорій Решетник з дружиною

Христина Решетник поділилась, що серед такого великого кола чоловіків почувалась справжньою "Холостячкою". Натомість в мережі активно коментували спільне фото улюбленців романтичного проєкту.

Як закінчилась "Холостячка"