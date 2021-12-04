3 декабря состоялся финал 2 сезона романтического проекта "Холостячка". Пока Свечкоренко расставался с женой, Злата строила отношения с другими мужчинами, поэтому решила навсегда проститься с психологом.

Важно "Холостячка" 2 сезон: истории любви Златы Огневич с финалистами проекта

Реакция Романа Свечкоренко на вылет из "Холостячки"

В инстаграме мужчина опубликовал эмоциональное сообщение, в котором отметил, что сам виноват в произошедшем. Роман добавил, что просто стал заложником ситуации, на которую не мог повлиять. Он не успел официально развестись до начала проекта, однако его заверили, что это не проблема. Вероятно, речь идет о создателях шоу.

"Мне жаль, что этим воспользовались и сделали меня обманщиком (я сейчас не о Злате). Мне искренне жаль. Я изначально сказал, что я еще в процессе. Еще задолго до начала съемок. Меня заверили, что все будет хорошо, а я просто поверил. Даже убеждали, что никто в этом не заинтересован. Поверить было ошибкой, моей личной ошибкой. В любом случае виноват в том, что происходит, только я сам. Такое у меня мнение по поводу всего, что происходит", – написал Свечкоренко.

Но у меня просто отняли время, мое время. При этом сделали на всю страну мошенником. Но сейчас я даже рад, что это произошло. Я стал сильнее, надежнее. Это мой личный рост, за счет негатива, который я получил, который создали вокруг меня, в то время, когда я просто доверился,

– добавил мужчина.



Роман и Злата на финальном свидании / Фото из инстаграма Свечкоренко

В комментариях подписчики Романа отмечают, что он вернулся слишком поздно, ведь с другими участниками Златы уже сложились серьезные отношения. Многие зрители проекта болели за него.

"Поздно ты вернулся".

"Это ожидаемо. Потеряно слишком много времени. С другими уже завязались крепкие отношения".

"Очень жаль, болела за тебя".

"Лучшее для тебя еще впереди".

"Я искренне завидую девушке, какая дорога для тебя. Ты очень приятный мужчина".

Текст публикации Романа Свечкоренко:

А вот сейчас конец и далеко не happy end.

Самое ценное, что у нас есть – это время, это единственное, что ограничено для нас.

Когда приходит это осознание, начинаешь понимать, почему ты так злишься, если люди отнимают у тебя его. А тем более вот так. Кто же его отнял у меня?

Я стал заложником ситуации, на которую не мог влиять с самого начала. Мне жаль, что так сложились обстоятельства и я не успел развестись до начала проекта, хотя очень этого хотел и сделал все возможное, в рамках закона.

Что касается моих отношений со Златой, то все по-другому. У нас действительно были искренние интересы друг в друге, которые могли стать чем-то очень серьезным. Это она чувствовала, это чувствовал я. Мне больше ничего не было нужно. Но, к сожалению, мы попали не в то время и не в это место. Уверен, что будь мы в других обстоятельствах, все сложилось бы совсем по-другому.

Нужно принимать правду, а правда – ты не для всех и не все для тебя. Нужно отпускать людей, которые тебя не готовы любить. Одно из самых сложных и важных умений, необходимых в жизни. Всем спасибо, кто в меня верил. Я очень старался, но, пожалуй, не судьба.