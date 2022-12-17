Известно, что Моисей Бондаренко (Moisei) вступил в ряды ВСУ 25 февраля и с тех пор служит боевым медиком так же, как этим добровольно занимался Тарас Тополя в Киевской области и Харьковщине к августу 2022 года. Сейчас артист откомандирован из зоны боевых действий, но продолжает поддерживать собратьев. Он сказал несколько важных слов о выступлении своего коллеги-военного.

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Отметим, что Моисей исполнил песню I'm Not Alone первым среди десяти финалистов 17 декабря. Поэтому скрипач волновался в необычных для себя условиях. Однако Тополя его ободрил.

Это достаточно смело начинать отбор. Это достаточно ответственно и я понимаю Моисея и его обеспокоенность, но собственно для тебя это не впервые делать какие-то вещи, на которые нужна отвага, поэтому молодец,

– отметил Тарас.

Он вспомнил, как несколько лет назад с группой "Антитела" приезжал в Лисичанск с выступлением и встретил там профессионального скрипача из Ивано-Франковска. Это его очень трогало, ведь Тополя тоже умеет играть на скрипке и понимал, насколько замечательные и образованные люди есть в войске – что тогда, что сейчас.

"Неважно кто ты был "до". Пришла беда и она расставляет точки над "и" и определяет, кто ты есть и о чем ты. Сейчас ты делаешь излом в сознании многих людей. Неважно кто ты, важно, что в тебе нуждается эта страна. И ты это делаешь, без страха, и я верю, что будешь продолжать делать. Ты вдохновляешь эту страну таким поступком, за это тебе спасибо", – добавил судья Тарас Тополя.

Что касается самого исполнения и выступления, то артист заметил, что скрипичный "хук" в его песне был прекрасным, однако над вокальной частью ему придется поработать, если страна выберет его победителем на отборе.

Если страна тебя не выберет, то знай, что ты уже и так достиг высоко, ты уже показал и доказал себе и украинцам, что ты среди "десятки", то уже достоин представлять Украину. Держись, слава Украине!

– подытожил Тополя.

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