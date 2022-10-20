Участница "Холостяка-11" Елизавета Крутикова беременна: ее любимый не сдержал слез

Участница шоу "Холостяк" и "У Украины есть талант" гимнастка Елизавета Крутикова сообщила о беременности. Она показала трогательное видео, где преподнесла сюрприз отцу ребенка.

Украинская гимнастка и спортсменка Лиза Крутикова поделилась счастливой новостью в своем инстаграмме. Она сообщила о своей беременности.

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Лиза Крутикова беременна

Бывшая участница проектов "Холостяк" и "Украина имеет талант" опубликовала трогательное видео, на котором изображена с любимым Константином. Он открывает маленькую коробочку, где, по-видимому, увидел тест на беременность.

Возлюбленный Елизаветы спросил ее, действительно ли она беременна, на что девушка ответила утвердительно. Константин заплакал и обнял Лизу.

Переезд через две полоски, это штраф или штраф?

– интригующе написала гимнастка.

Как Елизавета сообщила о беременности: видео

Как сложилась жизнь Елизаветы после "Холостяка"