Участница "Холостяка-11" Елизавета Крутикова беременна: ее любимый не сдержал слез

20 октября 2022 , 15:28
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Елизавета Крутикова

Участница шоу "Холостяк" и "У Украины есть талант" гимнастка Елизавета Крутикова сообщила о беременности. Она показала трогательное видео, где преподнесла сюрприз отцу ребенка.

Украинская гимнастка и спортсменка Лиза Крутикова поделилась счастливой новостью в своем инстаграмме. Она сообщила о своей беременности.

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Лиза Крутикова беременна

Бывшая участница проектов "Холостяк" и "Украина имеет талант" опубликовала трогательное видео, на котором изображена с любимым Константином. Он открывает маленькую коробочку, где, по-видимому, увидел тест на беременность.

Возлюбленный Елизаветы спросил ее, действительно ли она беременна, на что девушка ответила утвердительно. Константин заплакал и обнял Лизу.

Переезд через две полоски, это штраф или штраф?
– интригующе написала гимнастка.

Как Елизавета сообщила о беременности: видео

Как сложилась жизнь Елизаветы после "Холостяка"

  • Елизавете Крутиковой не удалось завоевать сердце "Холостяка" Михаила Заливаки. Она вылетела из проекта в 6 выпуске.
  • Впоследствии девушка еще раз появилась на телеэкранах – на этот раз как спортсменка. Она выступила с невероятным гимнастическим номером в шоу "У Украины есть талант" и прошла в прямые эфиры. Впрочем, Елизавета не смогла выступить в финале, потому что сломала ногу.
  • После проектов Лиза наладила личную жизнь. Около 3 месяцев назад Елизавета Крутикова отметила годовщину отношений со своим любимым Константином.
  • Недавно бойфренд Елизаветы попал в серьезную аварию. Мужчину прооперировали, он частично потерял память. Крутикова признается, что у пары сейчас немало испытаний, но обязательно их преодолеют.

Автор: Марія Касій