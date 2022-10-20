Только полтора месяца назад в сети стало известно, что жена Андрея Беднякова ждет второго ребенка. Сегодня, 20 октября, украинский телеведущий стал отцом.
Смотрите также : Офицер Нацгвардии признался любимой на концерте Иво Бобула: романтические фото
Андрей Бедняков вторично стал отцом
Радостной новостью шоумен поделился в своих социальных сетях. Он показал первое фото новорожденного – его ножку. Андрей Бедняков рассказал, что у него и жены Анастасии родился сын.
Телеведущий поделился тем, что пропустил появление своего сына. Анастасия Короткая вместе с дочерью находится в США, поэтому, вероятно, там она и стала мамой во второй раз.
Добро пожаловать, казак. Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далековато. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть в глаза отцу. Спасибо за сына. Лучшая мама,
– написал Андрей Бедняков.
У Андрея Беднякова родился сын / Фото из инстаграма ведущего
Поклонники и коллеги Андрея Беднякова поздравляют его со счастливой новостью. В комментариях множество пожеланий от звезд и фанов:
- Леся Никитюк: "Привет, малыш";
- Настя Каменских: "Как это прекрасно";
- Юлия Санина: "Приветствую, да будет самый счастливый";
- Ольга Сумская: "Поздравляем с сынишкой. Настуня – героиня. Береги Боже";
- Рамина: "Приветствую".
Личная жизнь Беднякова и новость о второй беременности
- В начале сентября жена Андрея Беднякова Анастасия Короткая опубликовала фото с округлым животиком. Она сообщила о беременности шутливо: "Вот такие новости. Только не говорите Андрею, он до сих пор думает, что это меня камера телефона полнит. Вот ему сюрприз будет через несколько месяцев".
- Андрей Бедняков виделся с семьей во время войны. Месяц назад он прилетел в Нью-Йорк по работе и преподнес сюрприз дочери по случаю дня рождения.
- Напомним, что Андрей Бедняков познакомился с супругой во времена КВН. Пара поженилась в 2014 году, а в следующем году у них родилась дочь Ксения.