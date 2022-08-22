Украинский рэпер Skofka посвятил композицию "Чути гімн" другу, погибшему на войне. Теперь песня заняла первое место в рейтинге ютуба.

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Песня Skofka заняла первое место в трендах

Хит "Чути гімн" возглавил рейтинг "популярного" в отделе "музыка". Трек взлетел на первое место через три недели после премьеры, а также прослушали его около 6 миллионов раз.



Песня Skofka в трендах / Скриншот с ютуба

Skofka – "Чути гімн": слушайте онлайн

Что интересно, в комментариях песней увлекаются не только украинцы, но и люди из других стран. Они поддерживают наше государство:

"Победа Украины – это и наша победа, мы радуемся вашим успехам, плачем, когда плачете вы. Наш народ с вами. Грузия любит Украину ";

"; "Поляки – братья украинцев. Хвала народу Украины. Поздравления из Польши ";

"; " Литва любит вас, братия. Держитесь. Слава Украине";

братия. Держитесь. Слава Украине"; " Чехия с вами . Украина должна выиграть над теми российскими орками. Слава Украине";

. Украина должна выиграть над теми российскими орками. Слава Украине"; "Моя любимая песня. Присылаем любовь вам из Латвии ";

"; "Ежедневно слушаю эту песню. И перед глазами разруха смерть взрывы. Вы в нашем сердце, в наших молитвах. Победить может только свободный народ, а не рабы. Украинцы, я хоть и из Казахстана, но горжусь вами, свободным, сильным народом. Украина победит".

Рэпер Skofka посвятил песню другу детства Коноводову Валентину Валентиновичу. Он погиб на войне, защищая Украину.

Добавим, еще одной успешной песней в ютубе стала композиция "Думы" Нади Дорофеевой и Артема Пивоварова. Трек прослушали более 10 миллионов раз.