Россиян так и тянет не только к классическим украинским песням, но и к современным трекам. В эфире одного из ток-шоу на федеральном канале женщина исполнила "Королеву ночи" Оли Поляковой. В студии появился мужчина с баяном, который так и не смог сыграть ни одного аккорда, а так называемые селебрити, включая пропагандиста Малахова, устроили "пляски" и веселье.

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Оля Полякова высмеяла россиян, что украли ее хит "Королева ночи"

Королева, которую заслужила рашка! Какие они жалкие воры, ничего своего,

– прокомментировала певица.

В комментариях поклонники Поляковой единодушно решили, что слушать "Королеву ночи" в исполнении россиянки – противно:

"Боже, какой ужас. Русня и дальше продолжает воровать. Я еще от "Ла-ла-ла" не отошла, так они уже песню Оли поют";

"Мда, в стиле 80-90-х, в колхоз-клубе норм, как бы грубо не звучало. Оля же реально исполняет как королева";

"Чтобы они не стырили у нас, все равно у них получится г*вно";

"А это страшная пародия";

"Из моих ушей полилась кровь".

Интересно, что на концерте в Киеве, который состоялся в начале октября, Оля Полякова впервые спела "Королеву ночи" на украинском языке. Однако на нее полился хейт со стороны певца KHAYAT.



Он намекнул, что Полякова одна из тех артисток, которые "еб*шат концертные программы на русском языке, добавляя каплю в виде украинской песни или двух, тыкая потом носом всех тех, кто задает объективные вопросы по поводу их русскоязычного материала".