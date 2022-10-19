Россиян так и тянет не только к классическим украинским песням, но и к современным трекам. В эфире одного из ток-шоу на федеральном канале женщина исполнила "Королеву ночи" Оли Поляковой. В студии появился мужчина с баяном, который так и не смог сыграть ни одного аккорда, а так называемые селебрити, включая пропагандиста Малахова, устроили "пляски" и веселье.
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Оля Полякова высмеяла россиян, что украли ее хит "Королева ночи"
Королева, которую заслужила рашка! Какие они жалкие воры, ничего своего,
– прокомментировала певица.
В комментариях поклонники Поляковой единодушно решили, что слушать "Королеву ночи" в исполнении россиянки – противно:
- "Боже, какой ужас. Русня и дальше продолжает воровать. Я еще от "Ла-ла-ла" не отошла, так они уже песню Оли поют";
- "Мда, в стиле 80-90-х, в колхоз-клубе норм, как бы грубо не звучало. Оля же реально исполняет как королева";
- "Чтобы они не стырили у нас, все равно у них получится г*вно";
- "А это страшная пародия";
- "Из моих ушей полилась кровь".