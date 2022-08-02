Релиз трека на ютубе состоялся всего 1 августа, а он уже облетел все соцсети. В песне "Чути гімн" Skofka (настоящее имя – Владимир Самолюк) пообещал, что оккупантам достанется и за "Азов", и за Бучу, и за Ирпень, и за Херсон, и за Донбасс, и за поля цветущие.
Слушайте также Kozak System опубликовали новую песню, написанную на слова погибшего Глеба Бабича
Skofka выпустил вирусный трек "Чути гімн"
Пока будет "Чути гімн" во всех городах Украины, и будет жить Украина! Наш народ уже показал себя и на что готов, чтобы защитить свое. Мы обязательно выстоим и победим, жалко только какими жертвами,
– прокомментировал Skofka.
Репер признался, что "Чути гімн" посвятил своему другу детства Коноводову Валентину Валентиновичу, уложившему жизнь за нашу свободу.
"Вечная память тебе, друг, вечно тебя будем помнить", – написал артист.
Skofka – Чути гімн: смотрите видео онлайн
Реакция сети на "Чути гімн" Skofka
- "Вечная память Валику и всем нашим ребятам, погибшим за Украину. Герои не умирают";
- "Очень сильно! Слова, которые попали в сердце каждого украинца. Спасибо за твое творчество";
- "За Азов і Бучу, за Дні, за Дніпро і кручі" – до мурашек";
- "Просто лучший, попал в самое сердце! Спасибо за ваше творчество! Боевой дух самое главное, и вы очень помогаете";
- "Прекрасный трек! Сильный и глубокий! Спасибо".