Украинская певица и блоггер, участница "Голоса страны" Маша Бондарнеко написала песню о войне "Ванька-встанька" , в которой высмеяла российских военных и посоветовала "приготовить пакет". Этот трек уже несколько месяцев популярен в сети, он понравился даже россиянам.
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Уже давно не секрет, что россияне не стесняются воровать украинское. Даже когда они воюют с украинцами, всячески высказываются против нас, продолжают воровать. Оккупантам понравился трек Маши и они решили просто перевести его на русский язык.
Украинцы сражаются за свое на всех фронтах. Интернет-пользователи начали массово жаловаться на украденную песню, поэтому ее заблокировали в ток-токе.
Такая же ситуация с песней "Біля тополі" группы Enej, которая во время полномасштабной войны получила популярность благодаря исполнению артиста SHUMEI.
Это уже не первый случай, когда россияне цинично воруют украинские песни. Во время полномасштабной войны они оккупируют не только земли, но и пытаются присвоить искусство. Какие известные композиции они выдавали за свои – узнайте по ссылке.