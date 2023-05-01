Украинская актриса Наталья Денисенко поделилась мнениями после ракетного удара по Умани. Звезда считает, что в трагические дни лучше не показывать положительных эмоций в социальных сетях.

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Наталья Денисенко упрекнула блогеру

Актриса рассказала, как увидела фото от блогерши, которая фотографировалась в ресторане. Наталья считает, что в дни траура стоит отказаться от демонстрации фото в социальных сетях.

Профессия актера подразумевает отказ от своих эмоций, ты полностью забываешь, что есть в жизни. Но вчера в соцсети я увидела, как одна блогерша в ресторане с подругами фоткается и так, будто ничего не произошло. Я все-таки считаю, что в дни трагедии надо сбавлять обороты,

– поделилась Наталья Денисенко.



Наталья Денисенко / Фото с инстаграм-сториз

"Я за положительные эмоции, но бывают дни, когда просто следует удержаться и не афишировать", – добавила она.



Наталья Денисенко / Фото с инстаграм-сториз

Вероятно, Наталья Денисенко говорила о Сабине Мусине, которая праздновала день рождения после трагедии в Умани. Правда, фото в сети появились благодаря Валерии Бородиной.

Фото с инстаграм-сториз

Кстати, на этой вечеринке было немало известных украинских блогеров. Праздник посетила и инфлюэнсер Даша Квиткова – она впоследствии поделилась общими кадрами с продюсером Евгением Таллером. Фаны приписали им роман, но блогерша резко ответила на слухи.