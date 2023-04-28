Сама Денисенко в это время была в Барселоне и не пострадала. Напомним, что несколько недель назад актер Остап Ступка наехал на припаркованный автомобиль, в котором сидел мужчина.

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Наталья Денисенко сообщила, что в ее машину врезался джип, за рулем которого был инвалид.

Пока меня не было дома, в мою машину врезался джип, за рулем был инвалид, и у него нет страховки. Чтобы получить страховку и отремонтировать машину, нужно сделать кучу документов и ждать еще три месяца,

– рассказала актриса.



Наталья Денисенко рассказала об аварии с ее авто / Скриншот из инстаграмм-сторис

Звезда также добавила, что есть еще одна плохая новость, гораздо хуже, о которой она пока не хочет рассказывать.

К слову, на днях известна группа "Антитела" по дороге в Украину из европейского тура. чуть не попал в ДТП. Недоброжелатели выкрутили гайки в колесе их авто. К счастью, все обошлось.