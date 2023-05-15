Как известное фото с "Азовстали": TVORCHI показали аллюзию во время выступления на Евровидении

В конкурсном номере группы TVORCHI, которая представляла Украину на Евровидении-2023, была отсылка на известное фото из "Азовстали", когда свет пробивался сквозь разрушенный потолок на заводе.

Об этой аллюзии рассказал украинский режиссер Олег Боднарчук, автор постановки номера для TVORCHI. Напомним, что Украина на конкурсе заняла 6 место.

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Он опубликовал коллаж, состоящий из известного фото из "Азовстали" и фрагмента выступления украинской группы на Евровидении-2023.



Фото с "Азовстали" и номер TVORCHI / Коллаж Олега Боднарчука

Отметим, что фото из "Азовстали" сделал пресс-офицер батальона Нацгвардии "Азов" Дмитрий Казацкий. Он ранее рассказывал, что увидел луч света из легендарного фото при переходе из одного бункера в другой. "Я вообще не представлял, что эта фотография может вызвать такой резонанс, потому что для меня она была очень символична, я ее берег до последнего дня. Этот луч надежды светит до сих пор, я надеюсь, греет жен, родителей, семьи, которые ждут своих из плена", – говорил он.

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Напомним, что перед выступлением TVORCHI на конкурсе в Украине объявили воздушную тревогу, а вскоре стало известно, что российские оккупанты обстреляли родной город участников – Тернополь. Артисты во время прямого эфира появились в кадре с табличкой, на которой было написано название города.

Кроме того, после выступления в финале в грин-руме TVORCHI и украинская делегация подняла табличку с названием города "Тернополь", чтобы привлечь внимание Европы к тому ужасу, который происходит прямо сейчас. это увидели в прямом эфире 160 миллионов зрителей со всего мира. "Европо, объединяйся против зла ради мира!", – обратились артисты.

Евровидение 2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео

К слову, в финале Евровидения-2023 от Украины спела группа TVORCHI – трек Heart of Steel о стальных сердцах. Ребята заняли 6 место благодаря безумной поддержке зрителей. Однако украинцы в соцсетях реагируют по-разному. 24 Канал собрал реакции соцсетей.