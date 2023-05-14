На выход в шестерку лучших на Евровидении-2023 TVORCHI отреагировали прямо в грин-руме на M&S Bank Arena в Ливерпуле. Они обратились к поклонникам, которые отдали им 189 баллов на зрительском голосовании в гранд-финале. Группа поблагодарила за поддержку и высказалась о единстве.

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Спасибо всем, всем, всем за поддержку. Мы вас любим. Имейте стальное сердце, и в единстве наша сила. Слава Украине. Героям слава,

– воскликнули Андрей и Джеффри.

Важно, что за 10 минут до выступления TVORCHI узнали о ракетной атаке России на их родной город Тернополь. Однако вышли на сцену гранд-финала в Ливерпуле и феерически выступили перед миллионами зрителей со всего мира. Для них была сделана динамическая постановка с эффектными визуальными деталями и хореографией. На одежде ребят были те самые "стальные сердца", о которых поется в Heart of Steel, а на Джеффри была еще и "стальная" рука как символ мощи украинцев.

Евровидение 2023 финал – Украина – TVORCHI – Heart of Steel: смотрите видео онлайн