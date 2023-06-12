"Загадочный сюжет": TVORCHI и The Hardkiss представили увлекательный клип на трек "Мрійники"
Источник:TVORCHI & The Hardkiss
Звездные дуэты TVORCHI и The Hardkiss представили совместную песню "Мрійники" и уже выпустили на нее мощный клип. Поклонники фанатеют от новой работы кумиров и выражают восхищение загадочным сюжетом и атмосферностью клипа.
Несколько дней назад группы представили общую мощную коллаборацию – песню "Мрійники". Интересно, что артисты начали готовить этот трек еще в 2021 году, но выпустили его только сейчас.
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TVORCHI и The Hardkiss выпустили клип на трек "Мрійники"
Режиссером клипа стала Наталья Иванова. Она рассказала историю четырех путешественников-мечтателей, которым высшие силы приготовили вызов – объединиться, чтобы найти источник силы. Клип к песне действительно получился фантастическим.
Сами артисты отметили, что сейчас пришло "время отчаянных мечтателей".
Вызовы нового безумного мира преодолеют только мечтатели. Как показывает реальность, в нашей жизни возможно все… Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее,
– говорится в описании клипа.
TVORCHI The Hardkiss – "Мрійники": премьера клипа смотреть онлайн
Реакция поклонников на клип
Украинцам понравилась новая песня, поклонники признаются, что слушают ее уже несколько дней на повторе. Клип к треку получился не менее мощным. В комментариях фаны выразили свое восхищение:
- "Это произведение искусства! Музыка и текст – мед для ушей, картинка невероятная, одежда Юли – отдельное удовольствие!"
- "То ощущение, когда 2 любимые группы вместе… Спасибо, что выпустили этот трек сейчас, не дожидаясь лучших времен".
- "Это очень круто! Hardkiss и Tvorchi – это действительно современная украинская музыка".
- "Хорошо, атмосферно, пленительно. Фит невероятный, спасибо вам за такую работу!"
- "Песня и клип просто наслаждение! Спасибо за ваше творчество такое настоящее и с содержанием".
- "Очень хороший клип, просто вау!"
- "Хорошая идея с камнями, отлично снята, музыка нового звучания, мотив невероятный - все это помещено в чудесной коллаборации".
- "Это настолько красиво, что невозможно устоять от слез".
- "Классно и стильно. Очень загадочный сюжет клипа, он мне ассоциируется с поиском цветка папоротника или с поиском клада. Качественная, содержательная украинская музыка".
Напомним, что в начале мая группа The Hardkiss выпустил трек Festival на английском языке и клип на него, где Юлия Санина предстала на фоне Киева. В песне лидер группы просит Бога превратить бомбы в фейерверки.