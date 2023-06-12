Несколько дней назад группы представили общую мощную коллаборацию – песню "Мрійники". Интересно, что артисты начали готовить этот трек еще в 2021 году, но выпустили его только сейчас.

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TVORCHI и The Hardkiss выпустили клип на трек "Мрійники"

Режиссером клипа стала Наталья Иванова. Она рассказала историю четырех путешественников-мечтателей, которым высшие силы приготовили вызов – объединиться, чтобы найти источник силы. Клип к песне действительно получился фантастическим.

Сами артисты отметили, что сейчас пришло "время отчаянных мечтателей".

Вызовы нового безумного мира преодолеют только мечтатели. Как показывает реальность, в нашей жизни возможно все… Тем, кто отчаянно верит в светлое, сильным и смелым выпала судьба объединиться и создавать новое будущее,

– говорится в описании клипа.

TVORCHI The Hardkiss – "Мрійники": премьера клипа смотреть онлайн

Реакция поклонников на клип

Украинцам понравилась новая песня, поклонники признаются, что слушают ее уже несколько дней на повторе. Клип к треку получился не менее мощным. В комментариях фаны выразили свое восхищение:

"Это произведение искусства! Музыка и текст – мед для ушей, картинка невероятная, одежда Юли – отдельное удовольствие!"

"То ощущение, когда 2 любимые группы вместе… Спасибо, что выпустили этот трек сейчас, не дожидаясь лучших времен".

"Это очень круто! Hardkiss и Tvorchi – это действительно современная украинская музыка".

"Хорошо, атмосферно, пленительно. Фит невероятный, спасибо вам за такую работу!"

"Песня и клип просто наслаждение! Спасибо за ваше творчество такое настоящее и с содержанием".

"Очень хороший клип, просто вау!"

"Хорошая идея с камнями, отлично снята, музыка нового звучания, мотив невероятный - все это помещено в чудесной коллаборации".

"Это настолько красиво, что невозможно устоять от слез".

"Классно и стильно. Очень загадочный сюжет клипа, он мне ассоциируется с поиском цветка папоротника или с поиском клада. Качественная, содержательная украинская музыка".

Напомним, что в начале мая группа The Hardkiss выпустил трек Festival на английском языке и клип на него, где Юлия Санина предстала на фоне Киева. В песне лидер группы просит Бога превратить бомбы в фейерверки.