TVORCHI объяснили, что не так планировали представить совместную работу с The Hardkiss. На дату премьеры песни повлияло подрыв Каховской ГЭС, ведь всем точно было не до музыки.
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TVORCHI и The Hardkiss выпустили общую песню
Артисты признались, что начали готовить этот трек еще в 2021 году.
Не так мы планировали ее представить еще неделю назад… Но, надеемся, что сегодня она подарит кому-то веру. Должны работать дальше и мечтать,
– заявили TVORCHI.
Юлия Санина из группы The Hardkiss тоже прокомментировала премьеру. Она подчеркнула, что украинцам нужно работать и мечтать.
"Мы мечтали и работали, поэтому сделали для вас особую премьеру, вышедшей сегодня. Она была запланирована очень давно, мы много над ней работали и сильно ее любим", – сказала она в сторону.
Юлия Санина о песне из TVORCHI / Скриншот с ее инстаграммы
Добавим, что клип артисты обещают выпустить чуть позже, его перенесли из-за затопления в результате подрыва Каховской ГЭС. Прослушать новую песню "Мрийники" можно на разных музыкальных платформах.
Реакция сети на новую песню
Украинцам понравилась новая песня. В комментариях они выразили свое восхищение общей коллаборацией звезд:
- "Вот так неожиданная коллаборация".
- "Так круто слышны любимые группы в одной песне. Песня прямо к муравьям…"
- "Это космическая колоба, что-то уникально новое! Как я обожаю содержание ваших песен. Всегда четко в сердце".
- "Какой классный саунд получился".
- "Воу-воу, уже стоит на повторе! Поздравляю вас с классной колобой!"
- "Вау! Какая приятная неожиданность!!"
- "Ваууввв, я в восторге от этой коллаборации".
- "Это невероятно!"
К слову, в начале мая группа The Hardkiss выпустил трек Festival на английском языке и клип на него, где Юлия Санина предстала на фоне Киева. В песне лидер группы просит Бога превратить бомбы в фейерверки.