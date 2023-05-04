В песне Festival лидер The Hardkiss просит Бога превратить бомбы в фейерверки, а пули – в капли дождя, потому что "хочет чувствовать этот мир как праздник".

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The Hardkiss – Festival

В клипе на эмоциональный трек Юлия Санина ходит по улицам мрачного военного Киева в черном кожаном плаще. В видео можно увидеть Майдан Независимости, Пешеходный мост, набережную на Почтовой площади и другие узнаваемые локации столицы, а в конце – фейерверки, символизирующие победу Украины в войне с Россией.

Эта песня о чуде. О магических небесных силах, превращающих взрывы в фейерверки, пули в дождь, а боль в песни. Мы все хотим жить в мире без войны, без агрессоров и оккупантов. И ощущать этот мир как большой позитивный фестиваль. Но, к сожалению, это только мечты, очень далекие от реальности,

– прокомментировала Юлия Санина.

Примечательно, что англоязычный трек группа The Hardkiss выпустила в канун конкурса Евровидения-2023, где Юлия Санина будет вести все три шоу – два полуфинала и финал. Это для того, чтобы напомнить всему европейскому сообществу, что пока мир веселится, война в Украине продолжается.

"Песней мы в очередной раз хотим напомнить миру о войне, развязанной Россией против нашей страны. В то время как мир фейерверками встречал новый 2023 год, украинцы прятались в бомбоубежищах из-за массированных обстрелов. В видео на песню Festival мы показали Киев во время войны. Мой родной город, который, несмотря ни на что, продолжает жить. Жить и ждать самого главного праздника — победы", – добавила фронтвумен The Hardkiss.

The Hardkiss – Festival: смотрите видео онлайн

В комментариях подчеркивают, что трек Festival пробирает до мурашек:

"Песня до мурашек, каждая нота – это отдельный муравей по телу. Видеоряд, Киев, ваш образ настоящей украинской женщины. Спасибо за ваше творчество";

"Мурашки и слезы. Красивая Юля, невероятный голос, родной Киев. Спасибо за эту песню";

"Спасибо, Харди! Очень атмосферно, сильно и сверхмощно. Сильная песня, чтобы дать представление европейцам о нашем состоянии. Спасибо, Юля, за такую мощную энергию";

"Такая невероятно сильная песня. Спасибо, что кричите! До мурашек! Звук просто огонь".

"Ох, какое звучание! Наслаждение. Такое объемное, сильное и стильное, кайф. Еще раз убеждаюсь, что The Hardkiss уверенно держит место моей любимой группы годами".

Кстати, Юлия Санина сейчас в Ливерпуле, где активно готовятся к Евровидению 2023. Она, как ведущая от Украины, уже познакомилась с Чарльзом ІІІ и Камиллой, которые 26 апреля открывали главную сцену.