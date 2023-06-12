Кілька днів тому гурти представили спільну потужну колаборацію – пісню "Мрійники". Цікаво, що артисти почали готувати цей трек ще у 2021 році, але випустили його лише тепер.

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TVORCHI та The Hardkiss випустили кліп на трек "Мрійники"

Режисеркою кліпу стала Наталія Іванова. Вона розповіла історію чотирьох мандрівників-мрійників, яким вищі сили приготували виклик — об'єднатися, щоби знайти джерело сили. Кліп до пісні дійсно вийшов фантастичним.

Самі артисти зазначили, що зараз настав "час відчайдушних мрійників".

Виклики нового божевільного світу подолають лише мрійники. Як показує реальність, у нашому житті можливо все… Тим із нас, хто відчайдушно вірить у світле, сильним та сміливим випала доля об'єднатися та створювати нове майбутнє,

– йдеться в описі кліпу.

TVORCHI The Hardkiss – "Мрійники": прем’єра кліпу дивитися онлайн

Реакція шанувальників на кліп

Українцям сподобалася нова пісня, шанувальники зізнаються, що слухають її вже кілька днів на повторі. Кліп до треку вийшов не менш потужним. У коментарях фани висловили своє захоплення:

"Це витвір мистецтва! Музика і текст – мед для вух, картинка неймовірна, одяг Юлі – окреме задоволення!"

"Те відчуття, коли 2 улюблені гурти разом… Дякую, що випустили цей трек зараз, не чекаючи кращих часів".

"Це дуже круто! Hardkiss і Tvorchi – це насправді сучасна українська музика".

"Гарно, атмосферно, чаруюче. Фіт неймовірний, дякую вам за таку роботу!"

"Пісня і кліп просто насолода! Дякую за вашу творчість таку справжню і зі змістом".

"Дуже гарний кліп, просто вау!"

"Хороша ідея із каменями, чудово знято, музика нового звучання, мотив неймовірний - усе це вміщено у чудовій колаборації".

"Це настільки красиво, що неможоливо встояти від сліз".

"Класно і стильно. Дуже загадковий сюжет кліпу, він мені асоціюється з пошуком квітки папороті або з пошуком скарбу. Якісна, змістовна українська музика".

Нагадаємо, що на початку травня гурт The Hardkiss випустив трек Festival англійською мовою і кліп на нього, де Юлія Саніна постала на тлі Києва. У пісні лідерка гурту просить Бога перетворити бомби у феєрверки.