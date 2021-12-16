В твидовом костюме: королева Летиция вышла в свет в элегантном образе
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция на днях побывала на гала-ужине, устроенном в честь олимпийской сборной. Она надела твидовый костюм темно-синего цвета.
15 декабря в Испании состоялся гала-вечер, посвященный олимпийской сборной. На светском мероприятии появились и королевские супруги – Филипп VI и Летиция.
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Образ Летиции
Для выхода в свет испанская королева выбрала твидовый костюм темно-синего цвета бренда Nina Ricci. Топом с воротничком и без рукавов Ее Величество в очередной раз подчеркнуло спортивные руки, а юбкой миди – стройные ноги.
Летиция соединила наряд с темными туфлями-лодочками на каблуке от того же бренда. Среди аксессуаров она выбрала серьги-подвески и браслет Harry Winston с бриллиантами и сапфирами.
Королева Испании собрала волосы в сдержанный пучок, а на лице сделала макияж, подчеркнув глаза нюдовыми тенями. Не забыла она и о защитной маске.
Летиция / Фото Getty Images
Летиция / Фото Getty Images
Элегантные образы королевы Испании
- На приеме в королевском дворце в Мадриде Ее Величество была в классическом изумрудном костюме.
- В молочно-черном наряде Летиция побывала на праздновании 70-летия ASALE Ассоциации академий испанского языка в Real Academia Española.
- Клетчатый костюм и пальто испанская королева надела на открытие коллекций монастыря Descalzas Reales в Мадриде.