В твидовом костюме: королева Летиция вышла в свет в элегантном образе

Испанская королева Летиция на днях побывала на гала-ужине, устроенном в честь олимпийской сборной. Она надела твидовый костюм темно-синего цвета.

15 декабря в Испании состоялся гала-вечер, посвященный олимпийской сборной. На светском мероприятии появились и королевские супруги – Филипп VI и Летиция.

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Образ Летиции

Для выхода в свет испанская королева выбрала твидовый костюм темно-синего цвета бренда Nina Ricci. Топом с воротничком и без рукавов Ее Величество в очередной раз подчеркнуло спортивные руки, а юбкой миди – стройные ноги.

Летиция соединила наряд с темными туфлями-лодочками на каблуке от того же бренда. Среди аксессуаров она выбрала серьги-подвески и браслет Harry Winston с бриллиантами и сапфирами.

Королева Испании собрала волосы в сдержанный пучок, а на лице сделала макияж, подчеркнув глаза нюдовыми тенями. Не забыла она и о защитной маске.

Летиция / Фото Getty Images

Летиция / Фото Getty Images

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