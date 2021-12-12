Летиция постоянно демонстрирует изысканный вкус в одежде. Она знает грань между безвкусицей и стилем, всегда подчеркивает изящную фигуру женственным нарядом.

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Элегантный образ королевы Летиции

Для нового выхода с любимым королева выбрала шелковую блузку молочного оттенка от бренда Maksu Fontana. Блуза была украшена большими воланами и черными пуговицами. Такой верх Летиция соединила с черной юбкой длины ниже колен. Из обуви выбрала черные туфли-лодочки на каблуке, а из верхней одежды – изысканную накидку.

В руке Ее Величество держала маленькую черную сумочку, а ее уши украшали серьги. На лице королева сделала макияж с акцентом на глазах, а волосы собрала в аккуратный хвост.



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images



Королева Летиция и король Филипп VI / Фото Getty Images

Королевская чета, как всегда, не забыло о защитных масках, которые напоминают, что пандемия коронавируса до сих пор продолжается и необходимо заботиться о своей безопасности.

Предыдущие выходы испанской королевы