В туре за 225 тысяч гривен: Никита Добрынин и Даша Квиткова отдыхают в Турции
Источник:инстаграм Даши Квитковой
Звездная пара из "Холостяка" отправилась в новое путешествие с 3-месячным сыном. Никита Добрынин и Даша Квиткова выбрали Турцию. Фото из тура за 225 тысяч гривен смотрите ниже.
В среду, 20 октября, Даша Квиткова и Никита Добрынин прилетели в Турцию. С собой супруги взяли сына Льва и знаменитых кумовьев – блогеров Алину Френдий и Петра Заставного. Все они поселились в 5-звездочном отеле в городе Кемер.
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Звездная семья выбрала роскошный номер с несколькими комнатами, огромной террасой с джакузи и невероятным видом на Средиземное море. К счастью, 3-месячный Лев спокойно перенес перелет, поэтому в первый день отдыха родители успели искупаться в бассейне и море.
Так начинается наш семейный отдых. Пожелайте, чтобы удачнее, чем Париж. Хотя уже все складывается замечательно: Лев отдыхает, к бассейну и к морю пришли,
– рассказал Никита Добрынин в инстаграме.
Однако в тот же день с блогерами произошел неприятный конфуз. Они едва не потеряли 13 iPhone Даши Квитковой – оставили его на лежаке у бассейна.Напомним, ранее Никита Добрынин делился, что за семейный отпуск в Турции заплатил 225 тысяч гривен. Они с Дашей Квитковой "выбрали лучший отель, о котором уже давно мечтали".
Фото и видео Никиты Добрынина и Даши Квитковой из Турции
Даша Квиткова на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогерши
Никита Добрынин на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогера
Сын Квитковой и Добрынина на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогерши
Сын Квитковой и Добрынина на отдыхе в Турции / Фото из инстаграма блогерши
Где отдыхали Даша Квиткова и Никита Добрынин
- В сентябре они с сыном Львом полетели в Париж. Путешествие во Францию – это первый зарубежный отпуск супругов с маленьким первенцем.
- В октябре Даша Квиткова и Никита Добрынин провели уикенд в Барселоне. В Испанию они полетели без сына, чтобы спасти брак, который после родов девушки дал трещину.