Молодая мамочка Даша Квиткова почти все свободное время проводит с сыном. Они оба отдыхают в загородном коттедже, а в личном блоге Даша публикует трогательные моменты.
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Супруги нетерпеливо ждали рождения малыша. Лев ежедневно радует родителей новыми достижениями. На фотографиях, которые распространила в сети его мамочка, мальчик позировал, лежа на животике. Он играл на любимом коврике, смотрел на мамочку и мило улыбался ей.
Квиткова одела Льва в бирюзовый комбинезон, который красиво подчеркнул цвет глаз мальчика.
Как можно было родиться таким сладким малышом? Спонтанные кадры, но очень любимые. Хочу оставить тут,
– написала блогерша под снимками.
Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из инстаграма блогера
Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из инстаграма блогера
Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из инстаграма блогера