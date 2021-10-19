Молодая мамочка Даша Квиткова почти все свободное время проводит с сыном. Они оба отдыхают в загородном коттедже, а в личном блоге Даша публикует трогательные моменты.

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Супруги нетерпеливо ждали рождения малыша. Лев ежедневно радует родителей новыми достижениями. На фотографиях, которые распространила в сети его мамочка, мальчик позировал, лежа на животике. Он играл на любимом коврике, смотрел на мамочку и мило улыбался ей.

Квиткова одела Льва в бирюзовый комбинезон, который красиво подчеркнул цвет глаз мальчика.

Как можно было родиться таким сладким малышом? Спонтанные кадры, но очень любимые. Хочу оставить тут,
– написала блогерша под снимками.

Даша Квіткова
Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из инстаграма блогера

Даша Квіткова
Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из инстаграма блогера

Даша Квіткова
Сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина / Фото из инстаграма блогера