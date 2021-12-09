Трижды разведенная Билык спела о счастливой любви

В июле Ирина Билык развелась с третьим мужем Асланом. После драматического разрыва одинокая звезда выпустила клип на песню "Мне нравится", в которой спела о счастливых отношениях.

Почти все 30 лет в шоу-бизе Ирина Билык пела о безответной любви. Ее хиты "Одинокая" и "Не целуй" пленили сердца миллионов слушательниц. Однако после третьего развода певица выпустила трек "Мне нравится" о счастливых отношениях, чтобы, вероятно, привлечь любовь всей своей жизни.

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Песней "Мне нравится" Ирина Билык хочет донести до всей мужской аудитории, что нужно удивлять своих женщин и делать их счастливыми, ведь это и есть свидетельство настоящих чувств.

Я редко исполняю песни о счастливой любви, но вот она, песня моей мечты – рассказ о том, что когда между людьми есть настоящие чувства, то между ними должно быть внимание, уважение и подарки.

– прокомментировала артистка.

Певица поразила поклонников не только проникновенной песней, но и эффектным клипом с горячими сценами. Режиссер видео Герман Ненов хотел показать чувства и реакции женщин, когда любимые мужчины преподносят им приятные сюрпризы.

Съемки клипа на песню "Мне нравится" продолжались почти сутки, а локаций было две - павильон и крыша универмага "Украина". По словам звезды, в съемочный день погода очень подвела.

Нам, как обычно, "повезло". Мы снимали в один из самых холодных и ветреных дней этой осени. В восемь утра на крыше торгового центра ветер пронзал насквозь, растрепывал мою прическу, а я в роскошном наряде изображаю непринужденную радость,

– вспомнила Ирина Билык.

Ирина Билык – Мне нравится: смотрите видео онлайн

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