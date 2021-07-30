Знаменитая украинская певица Ирина Билык решила пообщаться с поклонниками в инстаграм-сториз и ответить на самые популярные вопросы. Больше всего фолловеров звезды интересует ее личная жизнь.

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Ирина Билык поделилась признаниями

Исполнительница объявила, что уже официально развелась с третьим мужем Асланом Ахмадовым. Она сопровождала ответ на вопрос архивным фото. Звезда добавила в других сториз, что в мужчинах ей важны искренность и доброта. От стресса Ирина Билык восстанавливается с помощью своих сыновей, которые сейчас ее "самые любимые мужчины" в жизни.



Ирина Билык отвечает на вопросы / Фото с инстаграм-сториз

Также у артистки спросили, свободно ли ее сердце. Вместо ответа Ирина Билык опубликовала фото, где по ее щеке катится слеза.



Ирина Билык отвечает на вопросы / Фото с инстаграм-сториз

Знаменитость поделилась еще одной фотографией из домашнего архива, показав, как она выглядела в детстве. Она рассказала, что раньше жила в одном из районов Киева – Оболони. Напомним, что теперь Билык живет в роскошном коттеджном городке "Козырная карта" в поселке Березовка. Там она приобрела имение и приусадебный участок.



Ирина Билык отвечает на вопросы / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о разводе Ирины Билык