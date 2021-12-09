Украинская рок-группа The Hardkiss опубликовала новый клип на официальном ютуб-канале. На этот раз группа презентовала видеоработу на песню "Сестра" из последнего альбома.
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The Hardkiss выпустили новый клип
Ролик напоминает короткометражный фильм-триллер. Клип с острым сюжетом рассказывает о любви и спасении. Как рассказал Вал Бебко, идею видеоработы он с Юлией Саниной вынашивал около 3 месяцев.
"Были варианты снять лирическую и повседневную историю, но мы в конце концов остановились на драйве и киношном арте. Во время подготовки к клипу мы с Юлей просмотрели два-три десятка самых главных мировых экшенов. Такого количества боевиков мы, видимо, за последние десять лет не видели. Вдохновлялись", – поделился креативный продюсер группы.
Главную роль в ролике сыграла не только фронтвумен Юлия Санина, но и 18-летняя актриса Алина Чебан. Съемки проходили в киевском отеле "Национальный", который было немного трудно перестроить под японский стиль, однако все удалось. Азиатские мотивы стали изюминкой клипа.
The Hardkiss – "Сестра": смотрите видео онлайн
Реакция сети
Лишь за пару часов клип просмотрело несколько тысяч пользователей сети. Они уже делятся впечатлениями от новой работы группы:
- "Совершенно новый уровень съемки, задумка нереальна! Работа просто невероятная, текст до мурашек, прекрасно просто все. Спасибо за такие замечательные треки, голос Юлии просто завораживает!";
- "Эта работа не похожа на другие. Харди, благодарим вас за многогранность. Получилось очень круто! А от песни мурашки еще с ее релиза";
- "Это будет непревзойденный клип, как и всегда. Лайк сразу";
- "Даже слов не подобрать, одно увлечение и муравьи по коже. Лучшие!";
- "Тот случай, когда с каждым новым клипом видишь как The Hardkiss поднимаются на совершенно новый уровень. Очень крутые";
- "Просто мурашки по коже. Вы, как всегда, превзошли все ожидания. Начиная от эстетического стиля заканчивая атмосферой. Просто непревзойденно. Спасибо за ваше творчество".