Трек группы Go_A для Евровидения-2021 покоряет мировые чарты Spotify и iTunes

Финал песенного конкурса Евровидение-2021 отгремел три дня назад, однако мировая публика до сих пор увлекается треками конкурсантов. Так, зажигательная песня SHUM украинской группы Go_A взлетела в чартах Spotify и iTunes.

Европейская публика красноречиво сказала свое слово на Евровидении-2021 группа Go_A заняла второе место в зрительском голосовании. Однако, похоже, главный успех музыкантов только впереди, ведь их трек SHUM стремительно набирает обороты.

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На личной странице музыканты поделились новыми достижениями – песня SHUM бьет рекорды музыкальных сервисов Spotify и iTunes. Украиноязычный трек вошел в TOP 10 в категории Worldwide Songs, где держится на 8 строчке. Успех в группе European Songs еще мощнее – TOP 5.

Вместе с тем SHUM – первая украиноязычная песня, попавшая в глобальный чарт Spotify TOP 200. Сейчас трек занимает 69 позицию.

Группа Go_A давно завоевала расположение пользователей сервиса Spotify. Накануне гранд-финала Евровидения-2021 песня SHUM залетела на 5 строчку мирового рейтинга, а после победы группы Måneskin, который назвал своими фаворитами украинцев, трек занимал первое место в рейтинге Spotify в Италии, Австралии, Литве, Нидерландах, Бельгии, Израиле, Исландии и Дании.

Как песня SHUM группы Go_A покорила мир: