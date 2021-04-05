В начале марта легендарная украинская артистка Нина Матвиенко отметила 50 годовщину свадьбы с Петром Гончаром. Дочь Тоня публично поздравила родителей с годовщиной, а вот сам мужчина забыл о "золотой свадьбе".

Месяц назад крепкому союзу народной артистки Украины Нины Матвиенко и художника Петра Гончара исполнилось 50 лет. По случаю праздника звездная дочь пары Тоня Матвиенко поделилась архивными фото родителей и даже устроила сюрприз для мамы вместо папы.

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Исполнительница хита "Квітка душа" уверена, что муж забыл об их "золотой свадьбе", ведь каждый год именно она напоминает ему о важных семейных датах, а в этом году не стала.

Я такая сердитая была, что не напоминала. Каждый год я говорю, у кого из детей какого числа день рождения, он ничего не помнит! А на этот раз думаю: "Вот пусть сам вспомнит или не вспомнит". Потому что уже весь мир знает, а он – нет,

– поделилась певица.

Нина Матвиенко рассказала, что праздник для них организовали дети и внуки, что собрались за одним столом, а дочь Тоня принесла роскошные цветы, которые муж вручил от своего имени. Это был букет с 51 розой, который и растопил сердце артистки: "Такие красивые, что я обо всем забыла. До слез красиво было".

"Мне кажется, что дети так давно ждали этот ужин и встречу. Я видела, как они вернулись в детство. Не мы вернули свою молодую жизнь, а дети вернули нашу юность через себя", – подчеркнула Нина Матвиенко.

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Нина Матвиенко рассказала о "золотой свадьбе": смотрите видео онлайн