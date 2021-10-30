Украинская певица Нина Матвиенко и ее муж, Петр Гончар, уже 50 лет состоят в браке. В откровенном интервью она рассказала о сложном периоде в их отношениях.

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Нина Матвиенко не живет с мужем

Теперь артистка и ее муж живут отдельно. Нина Матвиенко в доме вместе с Тоней и Арсеном Мирзояном, а Петр Гончар – на даче, что в 60 километрах от Киева.

Я попросила мужа, чтобы он меня покинул. Он считал, что у него есть еще своя жизнь, которую он избрал. Не было ни скандала, ничего. Было понимание, что от него уже никакого толку в доме,

– заявила исполнительница.

"Я сказала ему: "Иди себе, живи на даче. Рисуй. Скажи людям, что я плохая или еще что-то. Говори про меня что хочешь". И все говорят теперь, что он меня бросил", – добавила она.



Нина Матвиенко с мужем / Фото из инстаграма Тони Матвиенко

"Всю жизнь была как мужчина"

Нина Матвиенко призналась, что больше не хотела обеспечивать семью и мужа. Поэтому в пожилом возрасте она решила снять с себя это бремя.

"Я всю жизнь была, как мужчина, обеспечивала семью. Так зачем оно мне на старость? У него никогда не было денег. Мы жили на одну мою зарплату до 60 лет. Но это была не его вина. Его отец был украинским патриотом, собирал иконы, хотя в то же время был коммунистом, у него забрали партийный билет и потом, куда бы мой муж не шел, смотрели досье: по сути, сыну дальше не было дороги из-за того, что произошло с отцом", – рассказала певица.

Звезда отметила, что отсутствие зарплаты у мужчины не влияло на их отношения. Потому что сначала она думала, что счастье – это только муж и дети.

Но мужчина — это когда вы совмещаете свою работу, когда он может тебя заменить. А он несколько раз очень подводил меня. Во мне внутри что-то обрывалось,

– поделилась Нина Митрофановна.

"Как-то дети болели, а мне надо было идти на концерт идеологов. Я иду на репетицию, а муж меня догоняет и говорит: "Я не буду сидеть с детьми. Они болеют, ты сиди с ними сама". За то, что я не пришла на тот концерт, 16 лет была невыездной за границу", – добавила Матвиенко.

Напомним, еще в марте этого года Нина Матвиенко и Петр Гончар праздновали "золотую свадьбу" – 50 годовщину брака. Однако впоследствии певица рассказала, что муж забыл о важной дате. Она рассердилась, но не стала напоминать.