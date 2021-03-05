Украинская певица Тоня Матвиенко поздравила звездную мамочку и своего отца с "золотой свадьбой". Нина Матвиенко и Петр Гончар женаты уже 50 лет. По случаю праздника дочь обнародовала фото из семейного архива.

Известная украинская певица Тоня Матвиенко обнародовала архивные фото своих родителей и покорила сеть. Она поздравила Петра Гончара и Нину Матвиенко с годовщиной.

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Архивные фото четы Нины Матвиенко

В пятницу, 5 марта, Нина Матвиенко и Петр Гончар празднуют 50 лет со дня бракосочетания – "золотую свадьбу". По случаю этого их звездная дочь Тоня поделилась фотографиями из семейного архива и поздравила родителей. Некоторым кадрам уже более нескольких десятков лет, они черно-белые, но все равно волшебные и милые.

Золотая свадьба! Поздравляю моих дорогих. Многая Вам лета,

– написала Тоня Матвиенко под фото.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Поклонники знаменитости присоединились к поздравлениям в комментариях:

Тоня, вы папина дочка;

Какие замечательные фотографии! Поздравляю;

Поздравляю! Еще долго радуйте всех;

Тонечка, какие вы счастливые люди! Какие у вас замечательные родители;

Многая лета;

Всех благ.

Напомним, в конце января народная артистка Украины Нина Матвиенко отдыхала вместе с 5-летней внучкой в Египте. Она около двух недель наслаждалась теплом вместе с родными и очаровывала фанов цветущим видом на фото.