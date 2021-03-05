Нина Матвиенко с мужем празднует "золотую свадьбу": архивные фото
Украинская певица Тоня Матвиенко поздравила звездную мамочку и своего отца с "золотой свадьбой". Нина Матвиенко и Петр Гончар женаты уже 50 лет. По случаю праздника дочь обнародовала фото из семейного архива.
Источник:инстаграм Тони Матвиенко
Известная украинская певица Тоня Матвиенко обнародовала архивные фото своих родителей и покорила сеть. Она поздравила Петра Гончара и Нину Матвиенко с годовщиной.
Смотрите также Будто в глухом тупике, – Григорий Решетник рассказал о кризисе в отношениях с женой
Архивные фото четы Нины Матвиенко
В пятницу, 5 марта, Нина Матвиенко и Петр Гончар празднуют 50 лет со дня бракосочетания – "золотую свадьбу". По случаю этого их звездная дочь Тоня поделилась фотографиями из семейного архива и поздравила родителей. Некоторым кадрам уже более нескольких десятков лет, они черно-белые, но все равно волшебные и милые.
Золотая свадьба! Поздравляю моих дорогих. Многая Вам лета,
– написала Тоня Матвиенко под фото.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонники знаменитости присоединились к поздравлениям в комментариях:
- Тоня, вы папина дочка;
- Какие замечательные фотографии! Поздравляю;
- Поздравляю! Еще долго радуйте всех;
- Тонечка, какие вы счастливые люди! Какие у вас замечательные родители;
- Многая лета;
- Всех благ.
Напомним, в конце января народная артистка Украины Нина Матвиенко отдыхала вместе с 5-летней внучкой в Египте. Она около двух недель наслаждалась теплом вместе с родными и очаровывала фанов цветущим видом на фото.
Поделиться новостью