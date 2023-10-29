Это был первый выход Тони на сцену после смерти матери. Напомним, что легенды украинской музыки Нины Матвиенко не стало 8 октября этого года.
Важно Тоня Матвиенко впервые призналась, как чувствует себя после смерти мамы: "Время остановилось"
Тоня Матвиенко впервые выступила после смерти мамы
Певица поделилась кадрами из своего выступления в инстаграм-сторис.
Тоня спела легендарную песню своей матери "Цветок-душа". Именно так называли Нину Митрофановну, которую считали душой украинской песни.
Одна из зрительниц в ресторане, записью которой и поделилась певица, призналась, что была поражена от голоса Тони Матвиенко.
Под вечер на сцену вышла Тоня Матвиенко. Я была поражена! Сильная женщина! Спасибо! Сочувствуем вашей потере. Первый выход на сцену после смерти матери. Весь зал слушал с дрожью сердца,
– написала фанатка.
Выступление прошло в пятницу, 27 октября. Тоня Матвиенко пока не прокомментировала возобновление своей концертной деятельности.
Тоня Матвиенко впервые выступила после смерти мамы / Фото с ее инстаграм-сторис
Что известно о смерти Нины Матвиенко
- Легенда украинской эстрады ушла из жизни 8 октября. Она не дожила до своего 76-летия всего 2 дня. По сей день Тоня готовила подарок маме.
- После смерти Нины Матвиенко 10 октября ее дочь презентовала трогательное посвящение. Композиция призывает слушателей уважать украинские корни и благодарить родителей.
- 11 октября в Киеве прошла церемония прощания с Ниной Матвиенко. Тогда Тоня призналась, что после смерти мамы чувствует ее присутствие.
- Известно, что похоронили артистку на Зверинецком кладбище в Киеве. Провести народную артистку Украины в последний путь пришло много украинские звезды: Павел Зибров, Виктор Павлик, Монатик, Виталий Кличко и другие.
- Семья певицы не разглашает детали о ее смерти. Более того – они попросили "не спрашивать и не публиковать деталей последних дней Нины Матвиенко", потому что знаменитость "не хотела, чтобы об этом знала общественность".