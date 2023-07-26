Мечта уничтожена, – Тоня Матвиенко призналась, почему с мужем живет у мамы
Источник:"Слава +"
Тоня Матвиенко вместе с мужем и младшей дочерью живут в доме с мамой певицы Ниной Матвиенко. Исполнительница объяснила, что звездные супруги хотели бы жить отдельно, но сейчас это сделать сложно.
К тому же пара шесть лет назад вложила средства в строительство, которое до сих пор не окончили. Следовательно, они вынуждены ждать и жить под одной крышей с мамой певицы.
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Тоня Матвиенко о собственном доме
Певица поделилась, что они с Арсеном Мирзояном хотят жить отдельно, однако уверены, что снимать жилье невыгодно. Следовательно, они хотят купить себе поместье.
Хотим купить собственное жилье. Снимать и платить аренду вообще не выгодно. Здесь есть где жить. И на эти деньги можно купить продукты, снимать уборщицу, няню,
– сказала артистка.
Однако супруги уже имели негативный опыт в покупке дома. Они в 2017 году вложили средства в строительство, которое до сих пор не завершилось.
"Мы когда-то с Арсеном вложили деньги в строительство. И оно не достроилось. Эта мечта уничтожена. И мы просто ждем. Это все началось в 2017, уже шесть лет пршло", – откровенно рассказала исполнительница.
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