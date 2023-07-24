Украинская певица MamaRika еще несколько дней назад намекнула на переезд. На днях звезда показала, как организовывался процесс упаковки и переезда – теперь она с мужем и сыном живет в новом доме.
Смотрите также "Глаза не стареют": MamaRika показала, как будет выглядеть в старости – неожиданное видео
MamaRika с мужем переехала из дома
В инстаграм-сториз исполнительница активно делилась кадрами, как она вместе с друзьями собирает все вещи из старого дома. Певица с Сергеем Середой и сыном Давидом жили в съемном доме под Киевом, неподалеку от Гостомеля.
У нас переезд и мы упаковываем. Вызвали друзей, помогающих нам переезжать. Уже пол дома упаковано. Не верится, что уезжаем из этого дома. Столько воспоминаний. Почти два года жизни. У нас столько барахло. Шесть человек упаковывают вещи, и я не знаю, сколько времени,
– делилась MamaRika.
MamaRika с семьей переезжает / Фото с инстаграм-сториз
В видео артистка в шутку намекнула, что именно она стала инициатором переезда. "Поблагодарите все мамы, за то, что мама придумала переезд". Помогал упаковывать и переносить вещи в грузовик и маленький Давид.
Сын MamaRika помогал паковать вещи / Фото из инстаграмм-сториз
MamaRika с семьей переехала в другой дом: видео
Уже вчера вечером звезда сообщила, что дело сделано. "Мы это сделали. Мы живы, устали, притом, что 8 человек перевозило все, но еще далеко не все разложили. Процентов 70 мы разложили".
Сегодня MamaRika показала первое фото на новом месте. Звезда не спешит показывать квартиру и рассказывать, где она расположена. Певица признается, что все рассекретит, когда все вещи распакуют и наведут порядок в новом доме.
MamaRika с семьей переехала / Фото из инстаграмм-сториз
- Напомним, недавно в дом за городом переехали другие звездные супруги – Анна Тринчер и Александр Волошин. Они уехали из квартиры и переселились в большой дом. Пара не поделилась, купили ли они квартиру или арендуют его.