Украинская певица MamaRika еще несколько дней назад намекнула на переезд. На днях звезда показала, как организовывался процесс упаковки и переезда – теперь она с мужем и сыном живет в новом доме.

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MamaRika с мужем переехала из дома

В инстаграм-сториз исполнительница активно делилась кадрами, как она вместе с друзьями собирает все вещи из старого дома. Певица с Сергеем Середой и сыном Давидом жили в съемном доме под Киевом, неподалеку от Гостомеля.

У нас переезд и мы упаковываем. Вызвали друзей, помогающих нам переезжать. Уже пол дома упаковано. Не верится, что уезжаем из этого дома. Столько воспоминаний. Почти два года жизни. У нас столько барахло. Шесть человек упаковывают вещи, и я не знаю, сколько времени,

– делилась MamaRika.



MamaRika с семьей переезжает / Фото с инстаграм-сториз

В видео артистка в шутку намекнула, что именно она стала инициатором переезда. "Поблагодарите все мамы, за то, что мама придумала переезд". Помогал упаковывать и переносить вещи в грузовик и маленький Давид.



Сын MamaRika помогал паковать вещи / Фото из инстаграмм-сториз

MamaRika с семьей переехала в другой дом: видео

Уже вчера вечером звезда сообщила, что дело сделано. "Мы это сделали. Мы живы, устали, притом, что 8 человек перевозило все, но еще далеко не все разложили. Процентов 70 мы разложили".

Сегодня MamaRika показала первое фото на новом месте. Звезда не спешит показывать квартиру и рассказывать, где она расположена. Певица признается, что все рассекретит, когда все вещи распакуют и наведут порядок в новом доме.



MamaRika с семьей переехала / Фото из инстаграмм-сториз